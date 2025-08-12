سرینگر: جموں و کشمیر کی کشمیری پنڈت خاتون سرلا بھٹ کے اغوا اور قتل کیس میں 35 سال بعد انصاف کی امید ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے سرینگر میں آٹھ مقامات پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی کے بعد متاثرین میں انصاف کی کچھ امید جگی ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ اپریل سنہ 1990 میں کشمیری پنڈت خاتون سرلا بھٹ کو اغوا کر کے قتل کر کے ان کی لاش سڑک پر پھینک دی گئی تھی۔ اس کے پیچھے کالعدم تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (جے کے ایل ایف) کا ہاتھ تھا۔
اب ایس آئی اے (State Investigation Agency) کی ٹیم اس معاملے میں جے کے ایل ایف کے کارکنان سے وابستہ لوگوں کے آٹھ ٹھکانوں پر چھاپہ مارا ہے مار کارروائی کی ہے۔
ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے حکام نے بتایا کہ 35 سال قبل کشمیری پنڈت سرلا بھٹ کے قتل کی تحقیقات کے حصے کے طور پر منگل کو وسطی کشمیر میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ اس معاملے کی باریکی کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔
حکام نے یہ بھی کہا کہ ایس آئی اے ایجنسی نے سرلا بھٹ کے قتل کیس میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (JKLF) سے وابستہ کئی لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔
واضح رہے کہ مقتولہ خاتون سرلا بھٹ ایک نرس تھیں۔ وہ اپریل سنہ 1990 میں صورہ کے شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اپنے ہاسٹل میں مقیم تھیں۔ وہ وہاں سے لاپتہ ہوگئیں۔ بعد ازاں ان کی لاش سرینگر شہر سے ملی۔
سرلا قتل کیس میں ایجنسی کے اہلکاروں نے جے کے ایل ایف کے سابق رہنما پیر نور الحق شاہ عرف ایئر مارشل کے گھر کی بھی تلاشی لی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایجنسی نے حال ہی میں اس معاملے کی جانچ اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ حکام نے کہا کہ چھاپے کے بارے میں تفصیلی جانکاری کا انتظار ہے۔
ایس آئی اے کی ٹیم نے جے کے ایل ایف لیڈر یاسین ملک کے گھر پر بھی چھاپہ مارا ہے۔ ایس آئی اے کی ٹیم نے وسطی کشمیر پہنچ کر ممنوعہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ سے وابستہ کئی لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔
آپ کو بتا دیں کہ سرلا بھٹ کی لاش سرینگر شہر سے ملی تھی۔ سرلا اپریل 1990 میں صورہ میں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ہاسٹل سے لاپتہ ہو گئی تھیں۔
جے کے ایل ایف کے سابق رہنما پیر نور الحق شاہ عرف ایئر مارشل ان لوگوں میں شامل تھے جن کے گھروں کی ایجنسی کے اہلکاروں نے تلاشی لی ہے۔ بچھ پورہ، الٰہی باغ، سرینگر میں واقع ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔
ان کے علاوہ جاوید احمد میر عرف نلکا ولد غلام نبی میر ساکن زیناکدل اور محمد یاسین ملک ولد غلام قادر ملک کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی۔ یاسین ملک فی الوقت تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ مائسمہ، کشمیر میں ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔
اس کے ساتھ ہی ایس آئی اے نے مقتول عبدالحمید شیخ ولد عبدالکبیر شیخ بٹ مالو کے گھر کی بھی تلاشی لی۔ اس کے علاوہ بشیر احمد گوجری ولد غلام رسول گوجری، فیروز احمد خان عرف جان محمد عرف جان کچرو ولد غلام احمد خان، غلام محمد ٹپلو ولد اسد اللہ ٹپلو اور غلام محمد ٹپلو ولد اسد اللہ ٹپلو کے گھروں پر بھی چھاپہ مارا گیا۔
