شدید بارش کے پیش نظر شیو کھوڑی یاترا تین دن کے لیے معطل
واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں چار دنوں تک شدید بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔
Published : October 5, 2025 at 1:14 PM IST
جموں:( محمد اشرف گنائی) محکمہ موسمیات کی جانب سے پانچ سے سات اکتوبر تک شدید بارش کی وارننگ جاری کیے جانے کے بعد مشہور مذہبی مقام شیو کھوڑی کی یاترا کو تین دنوں کے لیے عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ضلع انتظامیہ اور شیو کھوڑی شرائن بورڈ نے یاتریوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق پہاڑی راستوں پر بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، پتھروں کے گرنے اور پھسلن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے یاتریوں کی سلامتی کے لیے یہ احتیاطی قدم ضروری سمجھا گیا۔ شیو کھوڑی شرائن بورڈ کے منیجر ترسم لال شرما نے بتایا کہ موسم کے انتباہ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے، کیونکہ یاتریوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یاترا آٹھ اکتوبر کی صبح دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ اس دوران بورڈ نے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سات اکتوبر تک شیو کھوڑی کا سفر نہ کریں اور انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔
یاترا کے عارضی طور پر بند ہونے سے عقیدت مندوں میں مایوسی ضرور دیکھی گئی، مگر بیشتر نے انتظامیہ کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ کٹرہ سے آئے ایک عقیدت مند سریش کمار نے کہا کہ شیو کھوڑی درشن کی بڑی خواہش تھی، مگر حفاظت سب سے پہلے ہے۔
ادھر مقامی دکانداروں کا کہنا ہے کہ یاترا بند ہونے سے کاروبار متاثر ہوگا، تاہم قدرتی آفات کے دوران احتیاطی تدابیر ہی سب سے بہتر حل ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے یقین دلایا کہ آٹھ اکتوبر سے یاترا معمول کے مطابق بحال کر دی جائے گی اور عقیدت مند بحفاظت درشن کر سکیں گے۔
