ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہند۔پاک میچ کے خلاف جموں میں شیوسینا کا احتجاج
شیوسینا کارکنوں نے کہا کہ پہلگام حملہ کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں اور ایسے وقت میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا غلط ہے۔
Published : September 14, 2025 at 5:43 PM IST
جموں: انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ایشیا کپ میچ کے خلاف آج جموں میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے کارکنان سڑکوں پر اتر آئے اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پارٹی کے ریاستی صدر منیش ساہنی کی قیادت میں کارکنان توی پل پر مہاراجہ ہری سنگھ کی مورتی کے قریب جمع ہوئے اور "میرا سندور-میرا دیش"، "پاکستان کے ساتھ کرکٹ شہیدوں کا اپمان" جیسے نعرے لگاتے ہوئے بی سی سی آئی کے فیصلے کو قوم کی توہین قرار دیا۔
منیش ساہنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلگام جیسے سانحات کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں اور ایسے وقت میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کا فیصلہ شہیدوں کے خاندانوں کے جذبات سے کھلواڑ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی سی سی آئی قومی جذبات کو نظرانداز کرکے صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں لگی ہوئی ہے جبکہ وزیر اعظم کی خاموشی نے عوام کے غصے کو مزید بھڑکا دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایشیا کپ میں آج ہند پاک میچ : کشمیری طلبا تحمل سے کام لیں، اسٹوڈنٹ یونین کا مشورہ
ساہنی نے مزید کہا کہ بھارت-پاکستان میچ کے دوران سٹے بازی عروج پر ہوتی ہے اور اس پیسے کا بڑا حصہ دہشت گردی کی فنڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ وہ فوری مداخلت کرکے اس میچ کو منسوخ کریں، بصورت دیگر دنیا بھر میں موجود بھارتی شہری اس میچ کا بائیکاٹ کریں۔ اس موقع پر شیو سینا کی خواتین ونگ نے جموں کے مختلف علاقوں سے جمع کیا گیا سندور ممبئی روانہ کیا جو آگے وزیر اعظم تک پہنچایا جائے گا۔