رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے رامبن ضلع کے ایک گاؤں میں سنیچر کی صبح بادل پھٹنے سے تین افراد ہلاک اور چار لوگ لاپتہ ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے افسران نے بتایا کہ رامبن کے راج گڑھ علاقے میں شدید بارش اور بادل پھٹنے کے بعد اچانک سیلاب آ گیا جس سے یہ سانحہ پیش آیا۔ اب تک تین لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں جب کہ دیگر چار لوگوں کی تلاش جاری ہے۔
جموں و کشمیر انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بادل پھٹنے سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تازہ ترین واقعہ پڑوسی ضلع ریاسی کے کٹرا علاقے میں ویشنو دیوی مندر کے قریب پیش آنے والے ایک بڑے سانحہ کے چند دن بعد رونما ہوا ہے۔ یہ واقعہ راجگڑھ تحصیل کی دور دراز پنچایت گھاڑی کے دوبلہ میں پیش آیا ہے۔
J&K | Flashfloods and landslides in Badr village of Mahore area of Reasi. Rescue operation is going on: District Administration— ANI (@ANI) August 30, 2025
ریاسی میں لینڈ سلائیڈنگ
وہیں دوسری طرف ریاسی کے مہور علاقے کے بدر گاؤں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضلع ریاسی کے مہورے علاقے میں رہائشی مکان پر تودہ گر گیا ہے۔ اس واقعے میں سات افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تودہ گر آنے کی وجہ سے زد میں آنے والا مکان پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے۔
اسی بیچ ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ (NH-44) کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ بھاری بارش کی وجہ سے ہو رہی لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانوں کے گرنے سے ہونے والے متعدد نقصانات کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
'
Ramban, J&K | Three people have died due to heavy rains and flash floods in the Rajgad area of Ramban. Two people are reported missing, and a rescue operation is going on: District Administration— ANI (@ANI) August 30, 2025
ایڈوائزری کے مطابق مغل روڈ سے آنے والی تمام گاڑیوں کے لیے کٹ آف ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ دوپہر ڈھائی بجے کے بعد کسی گاڑی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسافر گاڑیوں کو ٹھہرنے اور کھانے پینے کے لیے بس اسٹینڈ تک جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ٹرکوں اور چھوٹی گاڑیوں کو یہیں روکا جا رہا ہے۔ محکمے نے عوام سے سے ایڈوائزری پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 26 اگست کو ویشنو دیوی مندر کے قریب مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 35 عقیدت مندوں نے اپنی جان گنوا دی اور 12 لوگ زخمی ہو گئے۔ اسی دن جموں و کشمیر کے ایک اور ضلع ڈوڈہ میں بھی اسی طرح کے سیلاب میں چار لوگوں کی موت ہو گئی۔
14 اگست کو مچل ماتا مندر کے راستے پر واقع گاؤں چسوتی میں بادل پھٹنے سے 60 سے زائد افراد ہلاک، متعدد لاپتہ اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جموں و کشمیر کے علاوہ دیگر شمالی ریاستوں میں بھی قدرتی آفت کی صورت حال کا سامنا ہے، جہاں موسلا دھار بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جس سے جان و مال کا بھاری نقصان ہوا ہے۔
مزید پڑھیں:
کشتواڑ سانحہ: بادل پھٹنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی، برآمد ہونے والے پانچ اعضاء کو محفوظ کر لیا گیا
جموں و کشمیر میں موسم کا قہر: 12 برسوں میں دو ہزار سے زیادہ آفات، 500 سے زیادہ اموات
اترکاشی حادثے میں 4 افراد ہلاک، ریسکیو آپریشن جاری، سیٹلائٹ تصویروں سے دھرالی حادثے کی اصل وجہ آئی سامنے، گلیشیئر ٹوٹنے سے تباہی
رامبن میں بادل پھٹنے سے بڑا سانحہ، تین افراد ہلاک، 100 سے زیادہ لوگ ریسکیو کیے گئے
اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں بادل پھٹنے سے بڑی تباہی، کئی لوگ لاپتہ، متعدد مکانات اور گاڑیاں بہہ گئیں