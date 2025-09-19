ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع پلوامہ میں سیلاب سے کئی پلوں کے ساتھ ساتھ رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا
جموں کشمیرمیں سیلاب سے کل ملا کر 11 پلوں کے ڈھانچوں کو نقصان پہنچا جس میں سے دس کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔
Published : September 19, 2025 at 2:22 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سیلاب کی وجہ سے زراعت اور باغبانی شعبہ کافی متاثر ہوا تھا، وہیں اس سیلاب کے دوران کئی اہم رابط سڑکوں کے ساتھ پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ کئی عارضی پل بھی اس سیلاب کے نظر ہوگئے، جس کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حالانکہ محمکہ آر اینڈ بی نے جنگی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے 11 میں دس ڈھانچوں پر کام کرکے بحال کر دیا ہے، جبکہ ضلع کے وہبگ علاقے میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کئے گئے پل کو بھی سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ جس کے بعد حکام نے اس پل پر ٹریفک کی نقل و حمل کو بند کردیا ہے جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اس سلسلے میں غلام رسول نے کہا کہ ہال ہی میں سیلاب نے اس پل کو نقصان پہنچایا ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے اس کو بند کیا ، جس کے باعث کسانوں کو اس وقت کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نالہ میں غیر قانونی طور پر کانکنی نکالی گئی ہے، جس سے پل کو نقصان پہنچا جبکہ محمکہ جیالوجی اینڈ مائننگ نے اس کی روک تھام کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔
اس سلسلے میں ایکزیکٹیو انجنئیر آر اینڈ بی جاوید احمد نے کہا کہ اس پل کو کافی نقصان پہنچا ہے جس کے باعث ٹریفک کی نقل و حمل اس پر بند کی گئی، جبکہ اس کی جانچ کے لیے محمکہ کی ٹیمیں آئی جن کا کہنا ہے اس کو بند کیا جائے گا۔ جب تک اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 3 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اس کے بعد ہی یہ آمدرفت کے قابل ہوگا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پل کئی علاقوں کو جوڑنے کا کام کرتاہے ،جبکہ 2014 کے تباہ کن سیلاب میں یہ واحد ذریعہ تھا،جو جنوبی کشمیر کو سنٹرل کشمیر کے ساتھ ملاتا تھا۔