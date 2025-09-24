ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے پونچھ میں سڑک حادثہ، فوج کے پانچ جوان زخمی
جموں و کشمیر کے پونچھ میں فوجیوں کو لے جانے والی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ پانچ فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔
Published : September 24, 2025 at 12:43 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں بدھ کے روز ایک گاڑی کو حادثہ پیش آنے سے پانچ فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ پونچھ ضلع کے منکوٹ سیکٹر کے گنی علاقے میں سڑک حادثے میں پانچ فوجی زخمی ہوئے۔ حکام نے بتایا، "گاڑی پونچھ کے درہ دولیاں سے جموں جا رہی تھی کہ صبح 7:30 بجے کے قریب سڑک سے پھسل گئی۔ زخمی فوجیوں کو بلنوئی نانگی ٹیکری میں تعینات کیا گیا تھا۔" اہلکار نے کہا، "جب یہ حادثہ پیش آیا تو وہ چھٹی پر تھے۔ ان کے آگے کے سفر کے لیے ایک اور گاڑی کا انتظام کیا گیا تھا۔" حکام نے بتایا کہ پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔
فوج پونچھ، راجوری اور جموں اضلاع کے کچھ حصوں اور وادی میں بارہمولہ، بانڈی پورہ اور کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کی حفاظت کرتی ہے۔ بارڈر سکیورٹی فورس (BSF) جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں بین الاقوامی سرحد (IB) کی حفاظت کرتی ہے۔ جموں و کشمیر کی 740 کلو میٹر لمبی ایل او سی اور 240 کلو میٹر لمبی بین الاقوامی سرحد ہے۔
ہتھیار اور گولہ بارود، منشیات اور نقدی گرانے کے لیے ڈرون کا استعمال
ایل او سی کے ساتھ فوج اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ بی ایس ایف دراندازی، سرحد پار سے اسمگلنگ اور ڈرون کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ سرحد پار سے سرگرم دہشت گرد تنظیمیں، جنہیں پاکستان کی حمایت حاصل ہے، دہشت گردی کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستانی سرحد کے پار ہتھیار اور گولہ بارود، منشیات اور نقدی گرانے کے لیے ڈرون کا استعمال کر رہی ہیں۔
دہشت گردوں اور ان کے اوور گراؤنڈ ورکرز کے خلاف جارحانہ کارروائیاں
بی ایس ایف نے ڈرون کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی سرحد پر خصوصی ڈرون مخالف آلات تعینات کیے ہیں۔ آپریشن سندھ کی معطلی کے بعد، سکیورٹی فورسز جموں و کشمیر میں دہشت گردوں، ان کے اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) اور حامیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔
منشیات کی اسمگلنگ اور حوالا منی ریکٹس
منشیات کے اسمگلر اور ڈیلر بھی سکیورٹی فورسز کے ریڈار پر ہیں۔ کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ اور حوالا منی ریکٹس سے حاصل ہونے والی رقم بالآخر جموں و کشمیر میں دہشت گردی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سکیورٹی فورسز اپنی نظر ثانی شدہ حکمت عملی کے تحت جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے پورے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ صرف بندوق چلانے والے دہشت گردوں کو ختم کرنے پر توجہ دی جائے۔