ترال سب ضلع میں سیوا پرو پروگرام کا باقاعدہ آغاز
شمیر کے ضلع پلوامہ میں ماحول دوست اقدامات اٹھانے اور خود کو ماحولیاتی آلودگی کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
Published : September 18, 2025 at 3:06 PM IST
ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ملکی سطح پر سوچھتا بھارت کے تحت سیوا پرو، کی پندرہ روزہ تقریبات کا آغاز جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی شان وشوکت کے ساتھ ہوا۔ اس دوران ماحول دوست اقدامات اٹھانے اور اور خود کو ماحولیاتی آلودگی کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
اس حوالے سے ترال سب ضلع میں بھی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ میونسپل کمیٹی ترال کی جانب سے سیوا پرو کے سلسلے میں آج پہلے دن اے ڈی سی آفس ترال سے سیول لاینز تک ایک صفائی مہم کا آغاز ہوا۔ جس کا افتتاح اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے کیا۔ جب کہ اس موقع پر اسٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی ، عبدل احد مجاہد اور ایم۔ سی ترال کے ملازمین موجود تھے۔
اس موقع پر اے ڈی سی نے سوچھتا حلف پڑھایا جب کہ اس کے بعد ملازمین نے مختلف مذہبی مقامات اور مختلف نالوں کی صفائی کی۔ اس دوران دہی ترقی محکمے کی جانب سے تاریخی سیاحتی مقام شکارگاہ اور پنگلش میں بھی سیوا پرو کے حوالے سے تقریبات منعقد ہوئیں۔
اس دوران اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش، دہی ترقی کے سینیر عہدیداران جاوید قادری، گلزار احمد، منظور احمد، شمس الدین اور دیگر عہدیداروں نے شمولیت کی اس موقع پر صفائی ستھرائی کے علاوہ ماحول کو صاف رکھنے کی اپیل کی گئی۔ یہ تقریبات دو اکتوبر تک جاری رہیں گی۔