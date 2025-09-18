ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال سب ضلع میں سیوا پرو پروگرام کا باقاعدہ آغاز

شمیر کے ضلع پلوامہ میں ماحول دوست اقدامات اٹھانے اور خود کو ماحولیاتی آلودگی کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

ترال سب ضلع میں سیوا پرو پروگرام کا باقاعدہ آغاز (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 3:06 PM IST

ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ملکی سطح پر سوچھتا بھارت کے تحت سیوا پرو، کی پندرہ روزہ تقریبات کا آغاز جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی شان وشوکت کے ساتھ ہوا۔ اس دوران ماحول دوست اقدامات اٹھانے اور اور خود کو ماحولیاتی آلودگی کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

اس حوالے سے ترال سب ضلع میں بھی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ میونسپل کمیٹی ترال کی جانب سے سیوا پرو کے سلسلے میں آج پہلے دن اے ڈی سی آفس ترال سے سیول لاینز تک ایک صفائی مہم کا آغاز ہوا۔ جس کا افتتاح اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے کیا۔ جب کہ اس موقع پر اسٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی ، عبدل احد مجاہد اور ایم۔ سی ترال کے ملازمین موجود تھے۔

اس موقع پر اے ڈی سی نے سوچھتا حلف پڑھایا جب کہ اس کے بعد ملازمین نے مختلف مذہبی مقامات اور مختلف نالوں کی صفائی کی۔ اس دوران دہی ترقی محکمے کی جانب سے تاریخی سیاحتی مقام شکارگاہ اور پنگلش میں بھی سیوا پرو کے حوالے سے تقریبات منعقد ہوئیں۔

اس دوران اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش، دہی ترقی کے سینیر عہدیداران جاوید قادری، گلزار احمد، منظور احمد، شمس الدین اور دیگر عہدیداروں نے شمولیت کی اس موقع پر صفائی ستھرائی کے علاوہ ماحول کو صاف رکھنے کی اپیل کی گئی۔ یہ تقریبات دو اکتوبر تک جاری رہیں گی۔

