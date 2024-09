ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اسمبلی انتخابات قریب آتے ہی کشمیری علیحدگی پسند اور ان کے رشتہ دار انتخابی میدان میں - JK Assembly Polls

Separatist, kin jump fray as assembly elections near in Jammu and Kashmir ( Etv bharat )