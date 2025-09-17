ETV Bharat / jammu-and-kashmir

علیحدگی پسند لیڈر پروفیسر عبدالغنی کا انتقال

پروفیسر عبدالغنی 89برس کی عمر میں اپنے آبائی علاقہ بوٹینگو، سوپور میں فوت ہو گئے۔

ا
پروفیسر عبد الغنی (Xhandle @MirwaizKashmir)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 17, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 9:05 PM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : علیحدگی پسند تنظیم کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین اور کشمیر کی ایک نمایاں سیاسی شخصیت پروفیسر عبدالغنی بٹ بدھ کی شام شمالی کشمیر کے اپنے آبائی علاقے سوپور میں انتقال کر گئے۔ میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے پروفیسر عبدالغنی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

پروفیسر عبدالغنی بارہمولہ ضلع کے بوٹینگو، سوپور کے رہائشی تھے اور اہل خانہ کے مطابق مختصر علالت کے بعد وہ اپنے گھر پر ہی فوت ہو گئے۔ وہ کئی دہائیوں تک کشمیر کی علیحدگی پسند سیاست میں متحرک رہے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق پروفیسر بٹ کی نماز جنازہ کے بارے میں تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔

مختصر تعارف
پروفیسر بٹ کی پیدائش تقسیم بر صغیر سے قبل 1935میں ہوئی۔ انہوں نے سرینگر کے شری پرتاپ کالج (S P College) سے فارسی، معاشیات اور سیاسیات میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا جہاں انہوں نے فارسی اور قانون (Law) میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔

ملازمت سے برطرفی
انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز سوپور میں بطور وکیل کیا تاہم مختصر مدت کے انہوں نے وکالت کے پیشے کو خیرباد کیا۔ مارچ 1963 میں انہیں گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ میں فارسی کے پروفیسر کے طور پر تعینات کیا گیا اور انہوں نے محکمہ تعلیم، جموں کشمیر میں دو دہائیوں سے زائد عرصہ تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ انہیں سال 1986 میں ریاستی حکومت نے سکیورٹی وجوہات کی بنا پر سرکاری نوکری سے برطرف کر دیا۔ جس کے بعد وہ دہائیوں تک علیحدگی پسند سیاست کے ساتھ وابستہ رہے۔

