ترال (شبیر بھٹ ): نیشنل کانفرنس کے سرکردہ لیڈر اور ممبر پارلمینٹ اننت ناگ راجوری میاں الطاف نے امید ظاہر کی ہےکہ جموں وکشمیر کو ریاست کا درجہ ضرور دیا جائے گا کیونکہ یہ سبھی پارٹیوں کا ایک مشترکہ مطالبہ ہے میاں الطاف نے ان خیالات کا اظہار آج جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے دور افتادہ علاقے بنگہ ڈار کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ پارلمینٹ سیشن میں اس حوالے سے لوگوں کو ضرور امید تھی تاہم ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ امید پر ہی دنیا قائم ہے میاں الطاف کا کہنا تھا کہ ریاستی درجہ کی بحالی کو لیکر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلمینٹ میں یہ اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دیا جائے گا۔ اس لیے لوگ پرامید ہیں کہ جموں وکشمیر کو ریاست کا درجہ ضرور ملے گا۔
نیشنل ہاے وے بند رہنے کی وجہ سے پیدا شدہ، صورتحال کو لیکر میاں الطاف نے بتا یا کہ قومی شاہراہ بند رہنے سے میوہ صنعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ سکتا ہے اسلیے وقت کی ضرورت ہے کہ مغل روڈ کو پوری طرح فعال بنایا جائے اور یہ روڈ ایک متبادل کے طور کام کر سکتی ہے
واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس نے انتخابات سے قبل دفعہ 370 کی واپسی کے ساتھ ساتھ ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، تاہم اب تک یہ وعدہ وفاء نہ ہونے سے اپوزیشن پارٹیاں آئے روز اس پارٹی کو ہدف تنقید بنا رہی ہیں۔