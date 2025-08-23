پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے سینئر لیڈر وحید الرحمان پرہ نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز دو مزید سرکاری ملازمین کو برطرف کیے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ’غیر قانونی‘ قرار دیا ہے۔ وحید پرہ کے مطابق ’’ایل جی (منوج سنہا) طاقت کا استعمال کر کے جموں و کشمیر کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔‘‘
پرہ نے ملازمین کی برطرفی کے عمل کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’چن چن کر ملازمین کی بر طرفی سراسر غیر آئینی ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔‘‘ وحید پرہ، جو پلوامہ اسمبلی حلقے کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، نے ان باتوں کا اظہار ہفتہ کو اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ کے دورے کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا: ’’دہشت گردی سے متاثرین کے لیے ایل جی کی پالیسی ایک بہترین اقدام ہے لیکن تشدد کے سبھی متاثرین کے لیے یکساں پالیسی ہونی چاہیے۔‘‘
وحید الرحمٰن پرہ نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی دستخطی مہم کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کو ایک اچھا مینڈیٹ ملا ہے، انہوں نے اپنے منشور میں ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا تھا اور انہیں ریاستی درجہے کی بحالی کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے جس کے لیے دستخطی مہم کی ضرورت نہیں ہے۔
پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل پر انہوں نے کہا کہ ’’مرکزی حکومت ملک بھر کی سبھی ریاستوں کا انتظام ایک ’کو‘ کے ذریعے سنبھالنا چاہتی ہے۔‘‘
