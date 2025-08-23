ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ملازمین کی برطرفی غیر قانونی، صریح ناانصافی: پی ڈی پی لیڈر - WAHEED PARRA EMPLOYEES TERMINATION

ایم ایل اے پلوامہ، وحید پرہ کے مطابق ایل جی انتظامیہ طاقے کے بل پر جموں کشمیر میں امن بحال کرنا چاہتی ہے۔

وحید پرہ
وحید پرہ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 23, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے سینئر لیڈر وحید الرحمان پرہ نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز دو مزید سرکاری ملازمین کو برطرف کیے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ’غیر قانونی‘ قرار دیا ہے۔ وحید پرہ کے مطابق ’’ایل جی (منوج سنہا) طاقت کا استعمال کر کے جموں و کشمیر کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔‘‘

وحید پرہ (ای ٹی وی بھارت)

پرہ نے ملازمین کی برطرفی کے عمل کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’چن چن کر ملازمین کی بر طرفی سراسر غیر آئینی ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔‘‘ وحید پرہ، جو پلوامہ اسمبلی حلقے کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، نے ان باتوں کا اظہار ہفتہ کو اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ کے دورے کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔

انہوں نے کہا: ’’دہشت گردی سے متاثرین کے لیے ایل جی کی پالیسی ایک بہترین اقدام ہے لیکن تشدد کے سبھی متاثرین کے لیے یکساں پالیسی ہونی چاہیے۔‘‘

وحید الرحمٰن پرہ نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی دستخطی مہم کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کو ایک اچھا مینڈیٹ ملا ہے، انہوں نے اپنے منشور میں ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا تھا اور انہیں ریاستی درجہے کی بحالی کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے جس کے لیے دستخطی مہم کی ضرورت نہیں ہے۔

پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل پر انہوں نے کہا کہ ’’مرکزی حکومت ملک بھر کی سبھی ریاستوں کا انتظام ایک ’کو‘ کے ذریعے سنبھالنا چاہتی ہے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں مزید دو سرکاری ملازمین دہشت گردی کے الزام پر برطرف

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے سینئر لیڈر وحید الرحمان پرہ نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز دو مزید سرکاری ملازمین کو برطرف کیے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ’غیر قانونی‘ قرار دیا ہے۔ وحید پرہ کے مطابق ’’ایل جی (منوج سنہا) طاقت کا استعمال کر کے جموں و کشمیر کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔‘‘

وحید پرہ (ای ٹی وی بھارت)

پرہ نے ملازمین کی برطرفی کے عمل کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’چن چن کر ملازمین کی بر طرفی سراسر غیر آئینی ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔‘‘ وحید پرہ، جو پلوامہ اسمبلی حلقے کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، نے ان باتوں کا اظہار ہفتہ کو اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ کے دورے کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔

انہوں نے کہا: ’’دہشت گردی سے متاثرین کے لیے ایل جی کی پالیسی ایک بہترین اقدام ہے لیکن تشدد کے سبھی متاثرین کے لیے یکساں پالیسی ہونی چاہیے۔‘‘

وحید الرحمٰن پرہ نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی دستخطی مہم کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کو ایک اچھا مینڈیٹ ملا ہے، انہوں نے اپنے منشور میں ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا تھا اور انہیں ریاستی درجہے کی بحالی کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے جس کے لیے دستخطی مہم کی ضرورت نہیں ہے۔

پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل پر انہوں نے کہا کہ ’’مرکزی حکومت ملک بھر کی سبھی ریاستوں کا انتظام ایک ’کو‘ کے ذریعے سنبھالنا چاہتی ہے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں مزید دو سرکاری ملازمین دہشت گردی کے الزام پر برطرف

For All Latest Updates

TAGGED:

PDP MLA WAHEED PARRALG MANOJ SINHAARTICLE 311KASHMIR EMPLOYEES TERMINATIONWAHEED PARRA EMPLOYEES TERMINATION

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.