’سوچھ بھارت مشن‘ کے نام پر سیگریگیشن شیڈز کی تعمیر ایک اسکینڈل: این سی لیڈر
ایم ایل اے راجپورہ نے اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ’’سیگریگیشن شیڈز کے اسکینڈل‘‘ کی چھان بین کی مانگ کریں گے۔
Published : October 1, 2025 at 7:16 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ’’سوچھ بھارت مشن - فیز 2 کے تحت وادی کشمیر کے مختلف دیہات میں تعمیر کئے گئے سیگریگیشن شیڈز اور کمپوزٹ پٹس ایک بڑے اسکینڈل سے کم نہیں ہیں اور یہ منصوبہ ماحولیات اور قدرتی آبی وسائل کے لئے سنگین خطرہ بن چکا ہے۔‘‘ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے کیا۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی تقریباً ہر پنچایت میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ’سوچھ بھارت مشن‘ منصوبے کے تحت یہ شیڈز تعمیر کیے گئے تھے جن کا مقصد دیہات کو کوڑا کچرے سے صاف، سرسبز رکھنا اور صحت مند ماحول کے خواب کو ممکن بنانا تھا۔ تاہم، مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ’’یہ شیڈز اور پٹس (Pits) آج تک اپنے بنیادی مقصد کو پورا نہیں کر پائے۔
لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ کئی کمپوزٹ پٹس اور شیڈز آبی ذخائر کے کناروں پر تعمیر کئے گئے ہیں، جو واٹر ایکٹ کی خلاف ورزی ہونے کے ساتھ ساتھ پانی کی آلودگی اور آبی حیات کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ پلوامہ ضلع کے باشندوں کا کہنا ہے کہ غیر فعال نظام کے تحت یہ ڈھانچے پوری طرح سے اب گندگی، غیر قانونی سرگرمیوں اور آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔
لوگوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ’’گرمیوں کے موسم میں یہ ڈھانچے متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔‘‘ فیاض احمد صوفی نامی ایک شہری کا کہنا ہے کہ ’’یہ منصوبہ ماحول کو صاف رکھنے کے لئے بنایا گیا تھا، لیکن ناقص منصوبہ بندی اور بدانتظامی کی وجہ سے اب یہ خود ماحول کے لئے خطرہ بن چکا ہے۔ حکام کو فوری طور پر اس کی جانچ کر کے منصوبے کو فعال بنانا چاہئے۔‘‘
ادھر، این سی کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے الزام عائد کیا کہ ’’یہ پورا منصوبہ سوچھ بھارت مشن کے نام پر ایک بڑا اسکینڈل ہے۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں وہ اس معاملے کو زور و شور سے اٹھائیں گے اور اس کی مکمل تحقیقات کے لئے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی مانگ کریں گے۔
