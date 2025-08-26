بانڈی پورہ، جموں و کشمیر (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان مصورہ سیرت طارق کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے لیے انفلوئنسر بک آف ورلڈ ریکارڈس (influencer book of world records) کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا۔ یوں وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی پہلی ایسی مصورہ بنی جسے اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ خطاطی کو مصوری میں شامل کرکے سیرت نے اس فن کو ایک تخلیقی انداز دیا ہے۔ جس کے باعث اس کے کام کو وادی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔
کشمیر کا ثقافتی ورثہ اور قبائلی فن
سیرت کو اس مہینے کی 4 تاریخ کو راجستھان انٹرنیشنل سینٹر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کشمیر کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرنے کے باعث اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرنے کے دوران سیرت کا کہنا تھا کہ میں نے کشمیر کے ثقافتی ورثے اور یہاں کے قبائلی فن کو رنگوں میں پرویا تھا جسے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا۔
والدین سے ملا حوصلہ تو جذبے اور لگن کو پر لگ گئے
18 سال کی سیرت طارق آج سے قریبآ دس سال قبل مصوری کی جانب راغب ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بچپن سے ہی رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا تھا اور میں محض شوق سے اس فن کی جانب راغب ہوئی۔ والدین ہر لمحے میرا حوصلہ بڑھاتے رہے اور مجھے ہر طرح کی مدد فراہم کرتے رہے۔ جس کے سبب میرا جذبہ اور لگن بڑھتے گئے۔ اس دوران سیرت اپنی پینٹنگس کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انہیں بڑے پیمانے پر سراہنا ملتی رہی۔
بین الاقوامی سطح پر پہچان اب محض دو قدم کی دوری پر
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے گفتگو کرنے کے دوران سیرت طارق نے کہا کہ انہوں نے اس فن کی کہیں سے کوئی تربیت حاصل تو نہیں کی۔ تاہم اپنی لگن اور محنت اور پھر سوشل میڈیا کو ایک بہتر انداز میں استعمال کرکے اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہورہی ہیں۔ جہاں سے بین الاقوامی سطح پر پہچان ملنے سے وہ محض دو قدم کی دوری پر ہیں۔