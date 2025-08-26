ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بانڈی پورہ کی سیرت طارق انفلوئنسر بک آف ورلڈ ریکارڈس میں نام درج کرانے والی پہلی کشمیری لڑکی - KASHMIRI GIRL SEERAT TARIQ

خطاطی کو مصوری میں شامل کرکے سیرت نے اس فن کو تخلیقی انداز دیا۔ انہیں وادی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔

انفلوئنسر بک آف ورلڈ ریکارڈس میں نام درج کرانے والی پہلی کشمیری لڑکی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2025 at 1:27 PM IST

بانڈی پورہ، جموں و کشمیر (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان مصورہ سیرت طارق کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے لیے انفلوئنسر بک آف ورلڈ ریکارڈس (influencer book of world records) کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا۔ یوں وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی پہلی ایسی مصورہ بنی جسے اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ خطاطی کو مصوری میں شامل کرکے سیرت نے اس فن کو ایک تخلیقی انداز دیا ہے۔ جس کے باعث اس کے کام کو وادی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔

بانڈی پورہ کی سیرت طارق (ETV Bharat)
سیرت طارق خطاطی میں مشغول (ETV Bharat)
سیرت طارق کے اعزازات اور میڈلس الماری میں رکھے ہوئے (ETV Bharat)

کشمیر کا ثقافتی ورثہ اور قبائلی فن

سیرت کو اس مہینے کی 4 تاریخ کو راجستھان انٹرنیشنل سینٹر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کشمیر کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرنے کے باعث اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرنے کے دوران سیرت کا کہنا تھا کہ میں نے کشمیر کے ثقافتی ورثے اور یہاں کے قبائلی فن کو رنگوں میں پرویا تھا جسے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا۔

سیرت طارق اپنی والدہ کے ساتھ (ETV Bharat)
سیرت طارق میڈل اور ریکارڈ کے ساتھ (ETV Bharat)
سیرت طارق کے اعزازات اور میڈلس الماری میں رکھے ہوئے (ETV Bharat)


والدین سے ملا حوصلہ تو جذبے اور لگن کو پر لگ گئے

18 سال کی سیرت طارق آج سے قریبآ دس سال قبل مصوری کی جانب راغب ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بچپن سے ہی رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا تھا اور میں محض شوق سے اس فن کی جانب راغب ہوئی۔ والدین ہر لمحے میرا حوصلہ بڑھاتے رہے اور مجھے ہر طرح کی مدد فراہم کرتے رہے۔ جس کے سبب میرا جذبہ اور لگن بڑھتے گئے۔ اس دوران سیرت اپنی پینٹنگس کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انہیں بڑے پیمانے پر سراہنا ملتی رہی۔

سیرت طارق شیلڈ کے ساتھ (ETV Bharat)
سیرت طارق خطاطی کرتے ہوئے (ETV Bharat)
سیرت طارق میڈل اور ریکارڈ کے ساتھ (ETV Bharat)

بین الاقوامی سطح پر پہچان اب محض دو قدم کی دوری پر

ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے گفتگو کرنے کے دوران سیرت طارق نے کہا کہ انہوں نے اس فن کی کہیں سے کوئی تربیت حاصل تو نہیں کی۔ تاہم اپنی لگن اور محنت اور پھر سوشل میڈیا کو ایک بہتر انداز میں استعمال کرکے اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہورہی ہیں۔ جہاں سے بین الاقوامی سطح پر پہچان ملنے سے وہ محض دو قدم کی دوری پر ہیں۔

ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرنے کے دوران سیرت طارق (ETV Bharat)
سیرت طارق اپنے کام خطاطی میں مصروف (ETV Bharat)

