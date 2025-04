ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر کے کٹھوعہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری - SEARCH OPERATION GOING ON IN KATHUA

جموں و کشمیر کے کٹھوعہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ( Etv Bharat )

Apr 2, 2025

جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے رامکوٹ کے جنگلاتی علاقے پنج تیرتھی میں سرچ آپریشن تیز کر دیا ہے، جہاں پیر کی رات فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ ڈرونز اور سونگھنے والے کتوں کی مدد سے تلاشی کا عمل جاری ہے تاکہ فرار ہونے والے عسکریت پسندوں کو پکڑا جا سکے۔ حکام کے مطابق ان عسکریت پسندوں کو پیر کے روز گھاٹی-جتھانہ کے جنگلات میں دیکھا گیا تھا، جو کہ صفین کے مقام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عسکریت پسند پہاڑی علاقے میں واقع ٹھکانوں، جیسے غاروں اور گھنے جنگلات کا فائدہ اٹھا کر مسلسل اپنی جگہ بدل رہے ہیں۔ فورسز نے علاقے میں سخت محاصرہ قائم کر دیا ہے تاکہ ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے۔ دوسری جانب، پونچھ کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں منگل کے روز بارودی سرنگوں کے متعدد دھماکے ہوئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام کے مطابق اس علاقے میں انسدادِ دراندازی کے تحت بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، لیکن شدید بارشوں کے باعث بعض اوقات یہ سرنگیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں اور جانوروں یا انسانوں کی حرکت سے پھٹ جاتی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: پولیس اہلکار بلبیر سنگھ چِب کی ہلاکت پر گاؤں میں سوگ کی لہر - KATHUA ENCOUNTER ذرائع کے مطابق پولیس نے ایک قید میں موجود "اوور گراؤنڈ ورکر" کے چھ قریبی رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا ہے، جن پر شبہ ہے کہ وہ پاکستانی عسکریت پسندوں کو علاقے میں چھپنے اور نقل و حرکت میں مدد فراہم کر رہے تھے۔ اطلاعات ہیں کہ دور دراز دیہات میں بعض افراد کو زبردستی یا مالی لالچ دے کر عسکریت پسندوں کا ساتھ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اس حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہیں تاکہ عسکریت پسندوں کے مقامی نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے۔