ETV Bharat / jammu-and-kashmir

یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات - JAMMU SECURITY BEEFED UP

جموں میں 15اگست کی مرکزی اور سب سے بڑی تقریب ایم کے ایم اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔

یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات
یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 11, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات (ای ٹی وی بھارت)

جموں (محمد اشرف گنائی) : یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر جموں میں حسب روایت سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ چیکنگ جاری ہے جبکہ ایم اے ایم اسٹیڈیم، جموں کے اطراف سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ جموں میں 15اگست کی نسبت سے ایم اے ایم اسٹیڈیم میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔

سیکورٹی انتظامات کے تھت اسٹیڈیم کے مرکزی دروازے پر جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی مشکوک حرکت پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس نے نیم فوجی فورسز کے ساتھ مل کر حساس، گنجان آبادی والے اور اسٹریٹیجک اہمیت کے حامل علاقوں میں بھی تعیناتی بڑھا دی ہے۔

ادھر، بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر بھی کثیر سطحی سکیورٹی رِنگ قائم کر دی گئی ہے اور نگرانی کے لیے ڈرونز اور نائٹ ویژن آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جموں شہر میں داخلی راستوں پر ناکہ چیکنگ کے علاوہ مارکیٹوں اور اہم عوامی مقامات پر بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسنائیفر کتے (Snifer Dogs) کے اسکواڈ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔

دوسری جانب، ایم اے ایم اسٹیڈیم جموں میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسکول و کالج کے طلبہ قومی ترانوں، ثقافتی پروگرامز اور پریڈ کی ریہرسل میں مصروف ہیں۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں ٹریفک کنٹرول پلان نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ تقریب کے دن آمد و رفت میں کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کو تقریب کے دوران مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ رہیں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. یوم جمہوریہ کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات
  2. جموں میں بھی جامہ تلاشی، کارڈ چیک کرنے کا سلسلہ شروع

یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات (ای ٹی وی بھارت)

جموں (محمد اشرف گنائی) : یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر جموں میں حسب روایت سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ چیکنگ جاری ہے جبکہ ایم اے ایم اسٹیڈیم، جموں کے اطراف سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ جموں میں 15اگست کی نسبت سے ایم اے ایم اسٹیڈیم میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔

سیکورٹی انتظامات کے تھت اسٹیڈیم کے مرکزی دروازے پر جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی مشکوک حرکت پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس نے نیم فوجی فورسز کے ساتھ مل کر حساس، گنجان آبادی والے اور اسٹریٹیجک اہمیت کے حامل علاقوں میں بھی تعیناتی بڑھا دی ہے۔

ادھر، بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر بھی کثیر سطحی سکیورٹی رِنگ قائم کر دی گئی ہے اور نگرانی کے لیے ڈرونز اور نائٹ ویژن آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جموں شہر میں داخلی راستوں پر ناکہ چیکنگ کے علاوہ مارکیٹوں اور اہم عوامی مقامات پر بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسنائیفر کتے (Snifer Dogs) کے اسکواڈ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔

دوسری جانب، ایم اے ایم اسٹیڈیم جموں میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسکول و کالج کے طلبہ قومی ترانوں، ثقافتی پروگرامز اور پریڈ کی ریہرسل میں مصروف ہیں۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں ٹریفک کنٹرول پلان نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ تقریب کے دن آمد و رفت میں کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کو تقریب کے دوران مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ رہیں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. یوم جمہوریہ کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات
  2. جموں میں بھی جامہ تلاشی، کارڈ چیک کرنے کا سلسلہ شروع

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU 15 AUGUST SECURITYMKM STADIUM JAMMUJAMMU INDEPENDENCE DAY PROGRAMMEجموں سیکورٹیJAMMU SECURITY BEEFED UP

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.