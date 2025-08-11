یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر جموں میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات

جموں (محمد اشرف گنائی) : یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر جموں میں حسب روایت سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ چیکنگ جاری ہے جبکہ ایم اے ایم اسٹیڈیم، جموں کے اطراف سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ جموں میں 15اگست کی نسبت سے ایم اے ایم اسٹیڈیم میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔
سیکورٹی انتظامات کے تھت اسٹیڈیم کے مرکزی دروازے پر جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی مشکوک حرکت پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس نے نیم فوجی فورسز کے ساتھ مل کر حساس، گنجان آبادی والے اور اسٹریٹیجک اہمیت کے حامل علاقوں میں بھی تعیناتی بڑھا دی ہے۔
ادھر، بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر بھی کثیر سطحی سکیورٹی رِنگ قائم کر دی گئی ہے اور نگرانی کے لیے ڈرونز اور نائٹ ویژن آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جموں شہر میں داخلی راستوں پر ناکہ چیکنگ کے علاوہ مارکیٹوں اور اہم عوامی مقامات پر بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسنائیفر کتے (Snifer Dogs) کے اسکواڈ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب، ایم اے ایم اسٹیڈیم جموں میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسکول و کالج کے طلبہ قومی ترانوں، ثقافتی پروگرامز اور پریڈ کی ریہرسل میں مصروف ہیں۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں ٹریفک کنٹرول پلان نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ تقریب کے دن آمد و رفت میں کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کو تقریب کے دوران مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ رہیں گے۔
