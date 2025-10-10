ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، سرچ آپریشن کے دوران ایک اور لاش برآمد، لاپتہ فوجی اہلکار کی تصدیق کا امکان

کوکرناگ کے جنگلات میں ممکنہ طور لاپتہ ہوئے دوسرے فوجی کی لاش برآمد ہوئی تاہم ابھی تک فوج نے تصدیق یا تائید نہیں کی۔

جنوبی کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے سرچ آپریشن جاری ہے
جنوبی کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے سرچ آپریشن جاری ہے (اے این آئی)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 10, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک اور عدم شناخت لاش برآمد ہوئی ہے، اس سے قبل گزشتہ روز سرچ آپریشن کے دوران برآمد ہوئی تھی اور دونوں کو سیکورٹی ایجنسیز نے اپنی تحویل میں لیکر شناخت کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ فوری طور پر لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی تاہم ممکنہ طور پر دونوں لاشیں اُن دو لاپتہ فوجی اہلکاروں کی ہو سکتی ہیں جو یہاں سرچ آپریشن کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔

حکام کے مطابق فوج کی جانب ضلع کے اہلن گڈول، کوکرناگ کے گھنے جنگلات میں چلائے جا رہے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران لاش پائی گئی ہے۔ کل یعنی جمعرات کو مذکورہ جنگلاتی علاقہ میں ہی عدم شناخت لاش برآمد کی گئی تھی۔

ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ متوفی کی شناخت اور موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے تاہم لاش کو طبی اور قانونی کاروائی کے لیے تحویل میں لے لیا گیا، تاکہ لاش کی شناخت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی دونوں لاشوں کی شناخت ظاہر کی جائے گی۔ قوی امکان ہے کہ دونوں لاشیں لاپتہ ہوئے فوجی اہلکاروں کی ہیں تاہم فوج کی جانب سے حتمی بیان مکمل تفتیش اور شناخت کے بعد ہی جاری کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ 6 اکتوبر کو خراب موسم کے دوران مذکورہ جنگلاتی علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران دو فوجی اہلکار لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد فوج اور پولیس نے لاپتہ اہلکاروں کی بازیابی کے لئے مشترکہ طور پر گڈول کوکرناگ کے گھنے جنگلات میں وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ جنگلات میں فی الحال سرچ آپریشن جاری ہے۔

فوج کے مطابق 6 اور سات اکتوبر کے دوران سرچنگ ٹیم برفانی طوفان کی زد میں آگیا تھا جس کے بعد دو فوجیوں کا رابطہ ٹیم سے منقطع ہو گیا تھا، جس کے بعد گڈول کے گھنے جنگلات میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا،9 اکتوبر کو سرچنگ پارٹی کو ایک عدم شناخت لاش بر آمد ہوئی تھی جبکہ آج یعنی 10 اکتوبر کو ایک اور لاش برآمد کی گئی ہے۔ فوج نے فی الحال دونوں لاشوں کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے اور شناخت کے لئے لاشوں کو طبی جانچ کے لئے روانہ کیا گیا ہے۔

UNIDENTIFIED BODY RECOVEREDKASHMIR SOLDIER MISSINGCASO SOLDIERS MISSINGکشمیر سرچ آپریشنMISSING SOLDIER BODY FOUND

