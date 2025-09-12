ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ میں سرچ آپریشن جاری، تین ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کا شبہ
صوبہ جموں کے ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2025 at 9:04 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ کے چرالا علاقے کے جنگلات میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سکیورٹی فورسز نے آج دوسرے روز بھی بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ فورسز کی جانب سے علاقے کو گھیر میں لیکر تلاشی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔
ذرائع کے مطابق ضلع کے بلارا جنگل، پونیجہ میں تین ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع مصدقہ اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس (سی آر پی ایف) کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی تیز کر دی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تلاشی کا سلسلہ گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور آج جمعہ کو دوسرے روز بھی جاری رہا تاکہ چھپے ملی ٹنٹس کو ڈھونڈ نکالا جا سکے۔ دریں اثناء، بھرت نامی علاقے کے بالائی جنگلات میں بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ یہ کارروائی اس وقت شروع کی گئی جب کشتواڑ کے کیشوان اور کنتوارہ کے جنگلات میں سیکورٹی فورسز کو مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ ضلع کشتواڑ کا یہ علاقہ چناب ویلی کے ڈوڈہ ضلع کے بھرت علاقے کے ساتھ پہاڑی سلسلہ کی کڑی سے جڑا ہوا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: