کوکرناگ جنگلات میں سرچ آپریشن کے دوران لاپتہ فوجی جوانوں کی تلاش میں شدت
فوج کو کوکرناگ جنگلات میں چند عسکریت پسندوں کے موجودگی کی اطلاع کے بعد سرچ آپریشن چلایا تھا، اس دوران دو جوان لاپتہ ہوگئے۔
Published : October 8, 2025 at 8:47 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ گڈول پیر پنچال جنگلات میں سرچ آپریشن کے دوران لاپتہ ہونے والے فوج کے دو پیرا کمانڈوز جوانوں کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اگنی ویر کے فوجی جوان اس سرچنگ پارٹی کا حصہ تھے جو کوکرناگ کے گڈول جنگلات میں عسکریت کے خلاف چلایا جارہا، جس دوران 6 اکتوبر کو سرچنگ پارٹی کا رابطہ مذکورہ دو نوجوانوں سے منقطع ہوگیا۔
سرچ آپریشن کو رات میں جاری رکھا گیا ہے جس دوران لائٹس اور دیگر آلات کو نصب کیا گیا ہے، فوج اور پولیس کے اعلی افسران اس آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل فوج کو کوکرناگ جنگلات میں چند عسکریت پسندوں کے موجودگی کی مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے بعد فوج نے جنگلات میں عسکریت پسندوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لئے تلاشی آپریشن شروع کیا، ،تاہم ذرائع کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران فوج کے دو جوان لاپتہ ہوگئے۔
لاپتہ فوجی جوانوں کو بازیاب کرنے کے لئے فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر جنگلاتی علاقہ میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا ہے ،جس دوران فوج کی مزید نفری کو بلایا گیا ہے، سرچ آپریشن میں چاپرس اور ڈرونز کا بھی استعمال میں لایا گیا ہے۔ البتہ ابھی یہ تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ لاپتہ فوجی جوانوں کو عسکریت پسندوں نے اغوا کیا ہے۔
جس جگہ پر سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے یہ ایک وسیع گھنا جنگل ہے جو کشتواڑ اور کوکرناگ کے درمیان واقع ہے ،حالیہ دنوں ان پہاڑیوں پر شدید بارشیں اور برفباری ہوئی تھی جس کے چلتے اس دشوار گزار جنگل میں سرچ آپریشن چلا کافی چلینج رہتا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ برس 8 اکتوبر کو کوکرناگ کے اسی جنگل میں سرچ آپریشن کے دوران ٹیرٹوریل آرمی (ٹی اے) کے دو جوان لاپتہ ہوگئے تھے، اُن میں سے ایک جوان کو زخمی حالت میں بازیاب کیا گیا جبکہ اگلی صبح لاپتہ فوجی جوان کی لاش جنگل سے برآمد کی گئی جس کے جسم پر گولیوں کے نشانات تھے۔ فوجی کی شناخت ہلال احمد بٹ کے طور پر ہوئی تھی جو نوگام مقدمپورہ اننت ناگ کا رہائشی تھا۔
سنہ 2024 کے اگست کے مہینے میں بھی اہلن گڈول جنگلات میں فوج کی جانب سے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا تھا جو پانچ روز تک جاری رہا اس تصادم میں دو فوجی اور ایک عام شہری ہلاک ہو گئے تھے ،بعد میں عسکریت پسند گھنے جنگل کا فائدہ اٹھا کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے۔
وہیں ستمبر 2023 میں کوکرناگ کے گڈول جنگلات میں عسکریت پسندوں نے فوج اور پولیس کی مشترکہ سرچنگ پارٹی پر حملہ کیا تھا جس میں 19 راشٹریہ رائفلز کے کمانڈنگ افسر منپریت سنگھ ،میجر آشیش دوچک ،ڈی وائی ایس پی ہمایوں بٹ سمیت دو فوجی اہلکار ہلاک ہوگئے جبکہ تقریبا ایک ہفتہ تک۔جارے رہنے والے اس طویل تصادم میں لشکر طیبہ سے وابستہ دو عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔