ایشیا کے سب سے بڑے لیونڈر فارم کا گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج بارہمولہ کی لڑکیوں نے دورہ کیا
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے لیونڈر فارم کا گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج بارہمولہ کا تقریباً 30 طالبات نے تعلیمی دورہ کیا-
Published : October 4, 2025 at 1:41 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی ہنر کی ضرورت کو مدِنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج بارہمولہ کی تقریباً 30 طالبات نے سی ایس آئی آر-آئی آئی ایم فیلڈ اسٹیشن بونورا پلوامہ،ایشیا کا سب سے بڑا لیونڈر فارم کا تعلیمی دورہ کیا۔
سی ایس آئی آر-آئی آئی ایم فیلڈ اسٹیشن بونورا نوجوانوں کو خوشبودار اور طبی پودوں کی کاشت کے حوالے سے تربیت، رہنمائی اور عملی جانکاری فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی حاصل کرسکیں۔
اس موقع پر طالبات کو مختلف خوشبودار اور طبی پودوں کے بارے میں جانکاری دی گئی جو قومی و بین الاقوامی سطح پر تجارتی اہمیت کے حامل ہیں۔ ماہرین نے طالبات کو بتایا کہ سی ایس آئی آر کے "آروما اور میڈیسنل مشن" کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو ہنر مند بنا کر انہیں نقد آور فصلوں کی کاشتکاری میں ماہر بنانا ہے، جس کے لیے محکمے کی جانب سے تربیت، تعلیمی رہنمائی اور پودے بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔
کشمیر کے مختلف کالجوں سے طلبہ و طالبات وقتاً فوقتاً بونورا فیلڈ اسٹیشن کا دورہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوشبودار اور طبی فصلوں کے حوالے سے براہِ راست علم اور عملی تجربہ حاصل کرسکیں۔