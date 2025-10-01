ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں تین اکتوبر سے نئے اوقات کے مطابق اسکول کھلیں گے
میونسپل حدود کے اسکولس صبح 9 بجے سے 3 بجے تک اور حدود کے باہر کے اسکول ساڑھے 10 سے 4 بجے تک ہوں گے۔
Published : October 1, 2025 at 10:32 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی محکمۂ اسکول ایجوکیشن کشمیر نے سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی لائی ہے۔ ایسے میں اسکول 3 اکتوبر سے نئے اوقات کے مطابق اپنا کام کاج شروع کریں گے۔ جاری کردہ حکم نامے کے مطابق میونسپل حدود میں آنے والے اسکولوں کا اوقات کار صبح 9 بجے سے سہ پہر کے 3 بجے تک رکھا گیا ہے۔ جب کہ میونسپل حدود کے باہر آنے والے اسکولوں میں یہ اوقات کار ساڑھے 10 سے سہ پہر 4 بجے تک رہے گا۔
جاری کردہ حکمنامے کے مطابق شہر سرینگر کے میونسپل حدود میں آنے والے سبھی اسکولوں میں کلاسسز صبح 9 بجے سے سہ پہر 3 بجے ہوا کریں گے۔ وہیں میونسپل حدود کے باہر کے نجی اور سرکاری اسکولوں میں کلاسز صبح ساڑھے 10 سے سہ پہر 4 بجے تک رہے گی۔ ایسے میں 3 اکتوبر سے سبھی اسکول میں نئے اوقات کار کے مطابق اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔
تمام امتحانات کا اکتوبر تا دسمبر تک انعقاد
ادھر محکمۂ اسکول ایجوکیشن نے سرینگر کے تمام اسکولوں کو نئے اوقات کار پر سختی اور سنجیدگی سے عمل پیرا رہنے کی تاکید کی ہے۔ واضح رہے کہ جموں وکشمیر میں عمر عبدللہ والی این سی سرکار نے اپنی پہلی کابینی میٹنگ میں گزشتہ برس یکساں تعلیمی کلینڈر یعنی مارچ سیشن میں تبدیل لا کر اکتوبر، نومبر سیشن کو دوبارہ سے بحال کیا۔ ایسے میں اب کشمیر صوبے میں اول سے بارہویں جماعت تک کے تمام امتحانات اکتوبر تا دسمبر تک منعقد کیے جاتے ہیں۔
اسکول بند کیے گئے تھے
واضح رہے کہ قبل ازیں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر، نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور وادی کے سبھی سرکاری اور نجی تعلیمی اسکول اتوار تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ جاری کیے گئے حکمنامے کے مطابق پیر یعنی 8 ستمبر سے تعلیمی اداروں میں دوبارہ تعلیمی اور تدریسی سرگامیاں شروع کیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔
اس سے قبل وادیٔ کشمیر میں حالیہ تیر بارشوں اور سیلابی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بدھ اور جمعرات کو سبھی تعلیمی ادارے بند رکھے گئے جب کہ طے شدہ سبھی امتحانات کو بھی ملتوی کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ حکم کے مطابق: ’’حالیہ خراب موسمی حالات اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے پس منظر میں اور تیز ہواؤں کے بیچ جس طرح کئی اسکولی عمارتیں زیر آب آ گئیں اور بعض ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکولوں میں دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل اسکولوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہو گیا ہے۔‘‘