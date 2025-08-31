ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں صوبے میں یکم ستمبر کو اسکول بند رہیں گے

انتظامیہ نے جموں ڈویژن میں تمام سرکاری اور نجی اسکول کو یکم ستمبر (پیر) کو بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔

جموں صوبے میں یکم ستمبر کو اسکول بند رہیں گے
جموں صوبے میں یکم ستمبر کو اسکول بند رہیں گے
ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2025

Updated : August 31, 2025 at 8:09 PM IST

جموں: محکمہ موسمیات کی جانب سے خراب موسم اور شدید بارشوں کی پیش گوئی کے بعد حکام نے یکم ستمبر 2025 کو جموں ڈویژن کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو مسلسل موسلادھار بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور غیر محفوظ حالات کی وجہ سے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔

ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں نے حکم نامے میں کہا کہ مسلسل بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈز کے پیش نظر پہلے جاری احکامات کو جاری رکھتے ہوئے یکم ستمبر کو بھی تمام اسکول بند رہیں گے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ موسم کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جارہی ہے اور اسکول کھولنے کے حوالے سے فیصلہ موسم کی بہتری کے بعد لیا جائے گا۔


محکمہ موسمیات نے بلیٹن میں کہا کہ 31 اگست اور یکم ستمبر کو جموں ڈویژن کے کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش کے ایک دو مرحلے ہوسکتے ہیں، جبکہ کچھ اضلاع میں بھاری بارش کا امکان ہے۔ 2 ستمبر کو کٹھوعہ، ڈوڈہ، ادھمپور اور ریاسی میں انتہائی شدید بارش جبکہ جموں، سانبہ، رام بن، راجوری اور کشتواڑ میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہوسکتی ہے۔ محکمہ نے مشورہ دیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں بادل پھٹنے، فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈ اور مٹی کھسکنے کے خدشات موجود ہیں، لہٰذا لوگ ندی نالوں اور ڈھیلی زمینوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔

یہ بھی پڑھیں: ان ریاستوں میں دسہرہ کی طویل تعطیلات، تلنگانہ میں تیرہ دن تک اسکول بند! جانیں دوسری ریاستوں کا اسٹیٹس - DASARA HOLIDAYS


ادھر، اسٹریٹجک جموں-سرینگر نیشنل ہائی وے چھٹے روز بھی بند رہا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شاہراہ کو بحال کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں تاہم مٹی کے تودے گرنے اور مسلسل بارشوں کے باعث مشکلات پیش آرہی ہیں۔ ہائی وے کی بندش کے باعث دو ہزار سے زائد گاڑیاں مختلف مقامات پر پھنس گئی ہیں۔

