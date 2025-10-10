ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ: سپریم کورٹ کا مرکز کو نوٹس
جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے سے متعلق معاملہ میں سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو چار ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔
Published : October 10, 2025 at 4:13 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کی درخواستوں پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی سربراہی میں بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ حکومت کو چار ہفتوں میں اپنا موقف پیش کرنا ہوگا۔
یہ سماعت جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ درخواست گزاروں نے ریاستی درجہ کی جلد بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو مزید وقت دیا ہے تاکہ وہ تمام پہلوؤں پر غور کر سکے۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت کی نمائندگی کی۔ انہوں نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے ہیں اور ایک منتخب حکومت قائم ہو چکی ہے۔ گزشتہ چھ سالوں میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ تاہم، مہتا نے حالیہ واقعات جیسے پہلگام حملے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی سے پہلے تمام سیکیورٹی خدشات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
درخواست گزاروں کے وکیل نے سپریم کورٹ کے دسمبر 2023 کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ اس فیصلے میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کو برقرار رکھا گیا تھا، لیکن ریاستی درجہ کی بحالی کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جموں و کشمیر کی کابینہ نے لیفٹیننٹ گورنر سے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے مرکز سے بات کرنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ ریاستی درجہ کی بحالی میں تاخیر وفاقیت کی خلاف ورزی ہے۔
دسمبر 2023 میں، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو برقرار رکھا تھا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ یونین ٹیریٹری میں ستمبر 2024 تک اسمبلی انتخابات کرائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی، ریاستی درجہ "جلد از جلد" بحال کیا جائے۔ درخواست گزاروں نے اس حکم پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے ہیں، لہٰذا ریاستی درجہ کی بحالی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔