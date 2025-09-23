ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مائگرنٹ کشمیری ہندوؤں کو سپریم کورٹ سے جھٹکا: سرکاری ملازمتوں میں مراعات دینے کی درخواست پر غور کرنے سے انکار
گروپ سی کی ملازمتوں میں کلرک اور آپریشنل عملہ شامل ہے، جس کے لیے ہائی اسکول پاس یا گریجویٹ کا درجہ درکار ہے۔
Published : September 23, 2025 at 7:31 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز پنون کشمیر ٹرسٹ کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا جس میں مائگرنٹ کشمیری ہندوؤں کو مرکزی حکومت کے گروپ سی اور ڈی کی ملازمتوں میں بھرتی کرنے کے لیے عمر میں رعایتی فوائد تک مساوی رسائی کی درخواست کی گئی تھی۔
جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ بنچ نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ عدالت ان تمام معاملات میں مداخلت کیوں کرے؟ بنچ نے کہا کہ یہ تمام پالیسی فیصلے ہیں۔
بنچ نے درخواست خارج کر دی
بنچ نے درخواست گزار کے وکیل پر واضح کیا کہ وہ درخواست پر غور کرنے کے لیے مائل نہیں ہے۔ مختصر دلائل سننے کے بعد بنچ نے درخواست خارج کر دی۔ درخواست میں استدلال کیا گیا کہ یہ چھوٹ 1984 کے سکھ مخالف فسادات اور 2002 کے گجرات فسادات کے متاثرین کو دی گئی تھی، لیکن کشمیری ہندوؤں کو ایسے ہی مثبت اقدامات سے انکار کیا جا رہا ہے۔
بنیادی حقوق سے محروم
درخواست میں کہا گیا ہے کہ کشمیری ہندو جنوری 1990 میں اپنے آبائی وطن سے بھاگنے پر مجبور ہوئے جس کے نتیجے میں وہ تین دہائیوں سے زائد عرصے سے اپنے بنیادی حقوق سے محروم رہے۔
گروپ سی کی ملازمتوں میں کلرک اور آپریشنل عملہ شامل ہے، جس کے لیے ہائی اسکول پاس یا گریجویٹ اہلیت درکار ہے۔ گروپ ڈی کی نوکریاں معاون عملہ جیسے چپراسی، سیکورٹی گارڈ وغیرہ کے لیے ہیں، جن کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت درکار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: