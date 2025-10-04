ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں امسال زعفران کاشتکار اچھی پیداوار کے لیے پُر امید
گزشتہ برس موسمیاتی تبدیلی اور ابتر آبپاشی نظام کی وجہ سے زعفران کی پیداوار میں کافی کمی واقع ہوئی تھی۔
October 4, 2025
سرینگر (پرویز الدین): سال 2024 میں زعفران کی مایوس کن پیداوار کے بعد امسال کاشتکار زعفران کی اچھی پیداوار کے لیے پر امید نظر آرہے ہیں۔ گزشتہ برس کشمیر میں کم بارشوں کی وجہ سے زعفران کی پیداوار میں زبردست کمی واقع ہوئی اور زعفران کے ساتھ منسلک کسان مایوس اور دل برداشتہ ہوئے۔ تاہم اس مرتبہ اچھی اور بر وقت بارشیں ہوئیں اور موسم بھی زعفران کے لیے موافق رہا، جس سے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں ماہ اکتوبر کے آخر میں زعفران کی پیدوار تسلی بخش حاصل ہوگی۔ اور جنوبی کشمیر کے ’سیفران ٹاؤن‘ سے مشہور پانپور اور اس کے ملحقہ علاقوں کے کاشتکار مطمئن اور پر امید ہیں۔
کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ زعفران کے صحت مند ’بلب‘ اور کھیتوں میں نمی برقرار رکھنے سے بہتر فصل حاصل ہونے کے آثار دکھا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں امسال اچھی بارشیں ہوئیں اور خاص کر فصل کے لئے درکار وقت پر بارشیں ہوئیں جس نے بہتر اور معیاری فصل کی راہ ہموار کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ ’’زعفران کی اچھی فصل کے لیے کھیتوں کی نمی کافی اہمیت کی حامل ہے۔‘‘
ضلع پلوامہ کا پانپور علاقہ ’’کشمیر کا زعفران شہر‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبکہ پانپور اور اس کے ملحقہ علاقے؛ کھریو، چندہارا، کھنموہ وغیرہ کشمیر میں زعفران میں سر فہرست ہیں اور یہاں کی بیشتر آبادی زعفران کی کھیتی یا تجارت کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی پر ان کا ذریعہ معاش منحصر ہے۔
کشمیر زعفران گروورز ایسوسی ایشن کے صدر عبدالمجید وانی کے مطابق گزشتہ برس زعفران کی پیدوار کے اعتبار سے بے حد مایوس کن ثابت ہوا۔ کم پیدوار کے ساتھ ساتھ معیاری زعفران بھی حاصل نہیں ہو پایا اور زعفران کے پھول بھی بمشکل ہی کھل پائے لیکن آج کا موسم امید افزا لگ رہا ہے اور اگر قدرت مہربان رہا اور بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو اس مرتبہ پیداوار 80 فیصد تک جا پہنچے گی۔
پانپور سے تعلق رکھنے والے زعفران کاشتکار، بلال احمد، کہتے ہیں: ’’اگر اس مرتبہ پیداوار 70سے 80 فیصد حاصل ہوئی تو یہ ہمارے لیے قدرت کا ایک بڑا تحفہ ہوگا کیونکہ گزشتہ چند برسوں سے ہم مسلسل موسم کی مار جھیل رہے ہیں۔‘‘
اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں زعفران کی کاشت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ جس کے کئی وجوہات کار فرما ہیں۔ جن میں موسمی صورتحال میں تبدیلی، آبپاشی میں کمی اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ زعفران بلبز کی اسمگلنگ۔ صرف دو ماہ قبل اونتی پورہ میں ہی پولیس اور محکمہ زراعت کی مشترکہ کارروائی کے دوران 1.5 کوئنٹل زعفران بلبز کی اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کی غیر قانونی طریقے سے زعفران بلبز کی اسمگلنگ سے زعفران کے پودے لگانے کے موسم کے دوران ان کی قلت پیدا کرکے اس کی کاشتکاری کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’زعفران نہ صرف معاشی اعتبار سے ایک اہم فصل ہے بلکہ ہماری ثقافتی شناخت کا بھی ایک حصہ ہے۔‘‘
واضح رہے کہ زعفران کو مصالحہ کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر زعفران کو میٹھے پکوان یا دودھ میں شامل کرکے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ زعفران میں پروٹین، کیلشیم، فائبر، مینگنیج پوٹاشیم، وٹامن اے، وٹامن سی جیسی کئی خصوصیات پائی جاتی ہے۔
