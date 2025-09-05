درگاہ حضرتبل میں قومی نشان مسخ کیے جانے پر تنازع

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
درگاہ حضرتبل میں نیشنل ایمبلم کو مسخ کیے جانے کے دوران اسلام کے حق میں اور ’یہاں کیا چلے گا۔۔۔‘ کے نعرے بھی بلند ہوئے۔
Published : September 5, 2025 at 8:56 PM IST
سرینگر: کشمیر کے معروف درگاہ حضرتبل میں قومی نشان (نیشنل ایمبلم) کے مسخ کیے جانے کے بعد ایک نیا سیاسی تنازع شروع ہو گیا ہے۔ قومی نشان کو کچھ نامعلوم افراد نے پتھروں سے توڑ کر مسخ کر دیا۔ یہ معاملہ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) رہنما اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی کے درمیان سخت لفظی جنگ میں بدل گیا۔
یہ تنازع اس وقت ابھرا جب درگاہ حضرتبل کی مرمت و تزئین نو کے بعد اس کے افتتاحی کتبے پر قومی نشان بھی نصب کیا گیا۔ تاہم آج نماز جمعہ کے بعد نامعلوم افراد نے اس نشان کو پتھروں سے توڑ کر ہٹا دیا۔ اس واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوگئیں جن میں کچھ افراد کو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اس نشان کو ہٹاتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔
نعرے بازی
اس موقع پر سینکڑوں افراد کی بھیڑ بھی جمع ہوئی اور وائرل ویڈیوز میں لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حق میں نعرے بلند کرتے بھی سنا جا سکتا ہے۔ وقف چیئرپرسن نے ہنگامی بنیادوں پر پریس کانفرنس بھی طلب کی اور ’’شر پسند عناصر کے خلاف کیس درج‘‘ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کا بھی عندیہ دیا۔ ان کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بار پھر درگاہ حضرتبل میں ہنگامہ بپا ہوا اور ایک بار پھر ’نعرہ تکبیر‘، ’نعرہ رسالت‘ اور ’یہاں کیا چلے گا؟ نظام مصطفیٰ‘ جیسے نعرے بھی بلند ہوئے۔ اس ہنگامہ آرائی کی بھی ویڈیوز وائرل ہوئیں۔
این سی ترجمان کی مذمت
قبل ازیں این سی کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے درگاہ کے اندر قومی نشان لگانے پر اعتراض ظاہر کیا اور اسے ’بت پرستی‘ کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا: ’’میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن اسلام میں بت پرستی سختی سے ممنوع ہے اور ’سب سے بڑا گناہ‘ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ حضرتبل جیسے مقدس مقام پر کسی تراشیدہ شبیہ کی تنصیب اسی عقیدہ (توحید) کے منافی ہے۔ مقدس مقامات پر صرف توحید کی پاکیزگی جھلکنی چاہیے، اور کچھ نہیں۔‘‘ تنویر صادق وزیر اعلیٰ اور این سی کے نائب صدر عمر عبداللہ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔
وقف چیئرپرسن کا رد عمل
درخشاں اندرابی نے بعد نماز جمعہ طلب کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا: ’’یہ نہایت افسوسناک عمل ہے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ منتخب قانون سازوں کی جانب سے بھڑکایا گیا۔ اگر یہ اُس کی سازش ہے تو اسے لیڈر کہلانے کا حق نہیں۔ آج انہوں نے اپنے غنڈوں کو قومی نشان کچلنے کے لیے بھیجا۔ میں نے پولیس کو اس بارے میں پہلے ہی خبردار کیا تھا کیونکہ وہ کل سے اس کی سازش کر رہے تھے۔ ان غنڈوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہئے۔‘‘
انہوں نے نیشنل کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ درگاہ سیاست سے غیرجانبدار رہے، کیونکہ ’’حکمراں جماعت نے ہمیشہ اسے سیاست کے لیے استعمال کیا ہے۔‘‘
اندرابی نے مزید کہا: ’’جب سے میں وقف بورڈ کی چیئرپرسن بنی ہوں، ہماری پارٹی (بی جے پی) نے وقف پر کوئی سیاست نہیں کی۔ میں نے درگاہ کو سیاست کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال ہونے سے روکا ہے۔‘‘ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر ’’’قومی نشان کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کیس درج نہیں کیا گیا تو میں بھوک ہڑتال کروں گی۔‘‘
تزئین و آرائش
درگاہ کے مرکزی حصے کو قریب سال کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھولا گیا اور اس کا افتتاح وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے چند روز قبل کیا۔ افتتاح کے بعد یہاں پہلے جمعے کی نماز اور عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مناسبت سے بڑی تعداد میں عقیدت مند جمع ہوئے۔
یہ بھی پڑھیں: