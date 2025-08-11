سرینگر (پرویز الدین) : وزیر صحت سکینہ ایتو نے غیر معیاری اور ناقابل استعمال اشیاء خورونوش کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔‘‘ وزیر صحت کا یہ بیان وادی کشمیر میں غیر معیاری، مضر صحت اور سڑے ہوئے گوشت، چکن وغیرہ کی ضبطی اور تلفی سے لوگوں میں بڑھتی تشویش کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔
سرینگر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ ’’ہمارے کھانے میں ملاوٹ اور کیمیکل زندگیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؛ کینسر، جگر کی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک کے بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آرہے ہیں۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔‘‘ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سرینگر میں ایک گودام سے 12سو کلوگرام سڑا ہوا گوشت ضبط کرکے گوڈاؤن مالک کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ بعد ازاں کشمیر بھر میں اس طرح کے چھاپے مارے گئے اور غیر معیاری گوشت ضبط کیا گیا۔ حکومتی کارروائی سے بچنے کے لیے سڑکوں کے کنارے اور ندی نالوں پر سڑا ہوا گوشت اور چکن ڈمپ کیا گیا، جس کے سبب کشمیر میں امپورٹ کیے جا رہے ڈریسڈ چکن اور گوشت کے کاروبار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
وزیر صحت کے مطابق ’’وزیر اعلیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر ضلع میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائے، تاکہ دکانداروں کی جانب سے فروخت کی جانے والی اشیاء خورونوش کے معیار کو جانچا جا سکے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو روزانہ معائنہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔‘‘
حکومتی کارروائی کا یقین دلاتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ ’’ہم سختی سے کام کریں گے۔ تمام اضلاع میں ٹیسٹنگ لیبز کام کریں گے اور صحت عامہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر سطح پر کام کیا جائے گا۔‘‘
واضح رہے گزشتہ دنوں سرینگر کے زکورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران محکمہ فوڈ سیفٹی نے ایک نجی فرم سے 1200 کلوگرام سڑا ہوا گوشت ضبط کرکے اسے تلف کیا۔ اس کارروائی کے بعد کشمیر کے جنوب و شمال میں اب تک ہزاروں کلوگرام سڑا اور ناقابل استعمال گوشت ضبط کیا گیا۔
اس کے علاوہ غیر معیاری کباب اور گشتاب (وازوان) وغیرہ بھی ضبط کیے گئے۔ جنہیں فوڈ سیفٹی محکمہ کے مطابق غیر قانونی طور پر امپورٹ اور اسٹور کیا گیا تھا۔ فوڈ سیفٹی محکمہ کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔
کشمیر میں اس صورتحال نے ڈریسڈ گوشت اور چکن کی درآمد کے حوالہ سے عوامی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ دکانوں، ہوٹلز اور ریستورانوں پر دستیاب گوشت کے حلال اور قابل استعمال ہونے کے حوالہ سے منظم پالیسی مرتب کرنے کی بھی مانگ بڑھ رہی ہے۔ عوامی حلقوں کی مانگ ہے کہ حکومت اس حوالہ سے عوامی خدشات کو دور کریں۔
