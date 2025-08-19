شوپیاں اسپتال میں بغیر چھت کے ٹکٹ کاؤنٹر؛ لوگوں کو بارش، دھوپ میں پریشانی

شوپیاں (شاہد ٹاک) : ضلع اسپتال شوپیاں میں بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث مریضوں اور تیمارداروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اسپتال کے ٹکٹ کاؤنٹر پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے مریض، بارشوں کے علاوہ تپتی دھوپ میں کھلے آسمان تلے لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ٹکٹ حاصل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے دوران یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا ہے، مریضوں، تیمارداروں کا دعویٰ ہے کہ بارشوں کے دوران بھیگنے کی وجہ سے مریض مزید بیمار ہو جاتے ہیں جبکہ تیمارداروں کو بھی سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اسپتال میں علاج کرانے آئے شہریوں نے دعویٰ کہ انہوں نے بار ہا اسپتال انتظامیہ سمیت ضلع حکام سے ٹکٹ کاؤنٹر پر چھت تعمیر کرنے کی اپیل کی تاہم ’’کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔‘‘ لوگوں نے اس رویے کو ’’انتظامیہ کی غفلت اور بے حسی‘‘ قرار دیتے ہوئے شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ شوپیاں ضلع اسپتال میں صرف ٹکٹ کاؤنٹر ہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ ڈاکٹروں کی کمی، طبی سہولیات کی عدم دستیابی اور پارکنگ کی بدانتظامی بھی مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ ان کے مطابق ’’پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال کے اندر گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا ہے جو بعد میں قصبہ شوپیان کی اہم سڑکوں پر بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔
لوگوں نے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی اور اسپتال میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: