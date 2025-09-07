ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں مقیم روہنگیا مہاجرین بارش اور سیلاب سے شدید متاثر، تباہ حال زندگیاں مزید اجڑ گئیں
جموں کے نروال اور سنجواں سمیت مختلف علاقوں میں روہنگیا مہاجرین مقیم ہیں۔ وہیں نروال میں ہی سیلاب سے تقریباً 250 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔
Published : September 7, 2025 at 1:45 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں شہر اور اس کے مضافات میں حالیہ دنوں کی مسلسل بارشوں اور بار بار آنے والے تباہ کن سیلاب نے عام زندگی کو بری طرح مفلوج کر دیا ہے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی اور جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ ان حالات میں جموں میں کچی بستیوں میں رہائش پذیر چند ہزار روہنگیا پناہ گزین مسلمان مہاجرین سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن کے کچے مکانات اور جھونپڑیاں پانی کے ریلوں میں بہہ گئیں۔
اگست 26 اور 27 کو ہوئی موسلادھار بارش نے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی، ہزاروں لوگ بے گھر ہوگئے اور دو ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ تاہم پناہ گزین روہنگیا مہاجرین، جنہیں پہلے ہی سیاسی اور سماجی سطح پر نظرانداز کر دیا گیا ہے، اب بے بسی کے عالم میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہے ہیں۔
سنہ 2004 سے جموں میں کچی بستیوں میں زندگی گزارنے والے یہ مہاجرین پہلے ہی غربت اور بھوک سے جوجھ رہے تھے، مگر اب سیلاب نے ان کے کمزور گھروں کو بہا کر سب کچھ اجاڑ دیا۔ ان کے یہ گھر گتے، ٹین شیٹ اور پولیتھین سے بنے ہیں۔
روہنگیا پناہ گزین محمد عامر نے کہا کہ گذشتہ بیس دن کی بارش نے ہمیں بے روزگار کر دیا۔ پہلے ہی ہمارے گھروں میں راشن ختم ہو گیا تھا اور اب سیلاب نے ہمارا چھپر بھی چھین لیا۔ کئی دن خالی پیٹ گزارے، اب سر چھپانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔
نروال علاقے میں مقیم عامر نے بتایا کہ سیلاب میں کم از کم پچاس جھونپڑیاں بہہ گئی ہیں۔ “ہمارے برتن، کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ بیس سے تیس خاندان ایسے ہیں جن کے پاس اب ایک دانہ بھی نہیں بچا۔
مزید پڑھیں: آنکھوں میں پٹی باندھ کر روہنگیائیوں کو سمندر میں پھینکا، اقوام متحدہ نے بھارتی بحریہ کے اقدامات کی تحقیقات شروع کی
ایک اور مہاجر پناہ گزین نے حکومت اور عام لوگوں سے مدد کی اپیل کی۔ خیال رہے کہ نروال، سنجواں اور چھنی سمیت مختلف علاقوں میں روہنگیا مہاجرین مقیم ہیں۔ نروال میں ہی تقریباً 250 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ ان پناہ گزینون نے حکومت ہند اور جموں و کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ انسانی بنیادوں پر ان کی حالت زار پر توجہ دیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے شہری ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہیں۔ ہمارے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی تکلیف پر کوئی آنکھ بند نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ امت شاہ جموں کا دورہ کر چکے ہیں، مگر ابھی تک ہمارے مسائل کسی نے نہیں سنے۔
متاثرہ خاندانوں کے افراد نے کہا کہ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ایک محفوظ جگہ ہے جہاں وہ سر چھپا سکیں۔ “کھانے پینے کی کمی اپنی جگہ، لیکن کھلے آسمان تلے مریضوں اور بچوں کے ساتھ گزر بسر کرنا سب سے بڑی اذیت ہے۔
روہنگیا مہاجرین کے لیے زندگی پہلے ہی تنگ تھی، لیکن اب بارش اور سیلاب نے ان کی بقا کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ یہ بے یار و مددگار لوگ آج انسانیت کی ہمدرد نگاہوں کے منتظر ہیں۔
