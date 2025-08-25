ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شوپیان میں سڑک حادثہ، چار افراد زخمی - SHOPIAN ROAD ACCIDENT

جموں وکشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد زخمی ہو گئے۔

شوپیان (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں آج صبح ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں چار افراد زخمی ہوگئے۔ یہ حادثہ چھوٹی پورہ، شوپیان سڑک پر اُس وقت پیش آیا جب دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔


حادثے میں شدید طور پر زخمی ہونے والے نوجوان کی شناخت ہلال احمد میر ولد لطیف احمد میر ساکنہ چک چھوٹی پورہ شوپیان کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ضلع اسپتال شوپیان منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ تاہم دو زخمیوں کی حالت نازک قرار دی گئی جنہیں مزید علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔

شوپیان میں سڑک حادثہ، چار افراد زخمی (ETV BHARAT)


عینی شاہدین کے مطابق دونوں موٹر سائیکلیں تیز رفتاری سے چل رہی تھیں جبکہ ان کے پاس ہیلمٹ بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔


مقامی لوگوں نے زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں مدد فراہم کی۔ اس دوران مقامی باشندوں نے ٹریفک حکام سے مطالبہ کیا کہ ایسے حادثات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور بنا ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ادھر پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

