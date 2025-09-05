ولر جھیل میں پانی کی سطح بلند، 18 کنبے محفوظ مقامات پر منتقل

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ ضلع میں سیلابی خدشات کے پیش نظر درجن سے زائد کنبوں کا کیا گیا انخلاء۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے کلہامہ علاقے میں انتظامیہ نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کم از کم 18 کنبوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جو ولر جھیل میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث سیلاب کی زد میں آنے کے دہانے پر تھے۔
حکام کے مطابق یہ احتیاطی اقدام اس وقت اٹھانا پڑا جب جھیل میں پانی کی سطح میں خطرے کے نشان سے محض دو فٹ کم تک پہنچ گئی۔ حکام نے ان ماہی گیر کنبوں کو ایک نزدیکی سرکاری سکول میں منتقل کیا ہے، اور حکام کے مطابق انہیں وہاں بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاہم ماہی گیر برادری اپنے مال مویشیوں اور مرغیوں کے بارے میں کافی فکر مند ہیں۔
ضلع میں سمبل اور سوناواری کے عشم اور ہاکبارہ علاقوں میں، جو کہ ولر کے نزدیکی علاقے ہیں، میں ممکنہ سیلابی خطرے کے باعث خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تاہم حکام نے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کی اور ہاکبارہ کے نشیبی علاقے میں رہائش پذیر درجن سے زائد کنبوں کو نزدیکی سرکاری اسکول پہنچایا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری خوش آئندہ ہے تاہم یہ اقدام احتیاطی طور اٹھانا پڑا کیونکہ ولر جھیل میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے محض دو فٹ ہی دور تھی۔
واضح رہے کہ دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ بانڈی پورہ کے کئی ندی نالوں کا پانی بارہمولہ کے راستے پاکستان جانے سے قبل ولر جھیل میں سما جاتا ہے، اور ان ندی نالوں میں طغیانی کے باعث ولر میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوپور اور بانڈی پورہ میں ولر جھیل کے کنارے سینکڑوں گاوں رہائش پذیر ہیں، جنہیں ایسی صورتحال میں ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: