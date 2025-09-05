ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ولر جھیل میں پانی کی سطح بلند، 18 کنبے محفوظ مقامات پر منتقل (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST

بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے کلہامہ علاقے میں انتظامیہ نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کم از کم 18 کنبوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جو ولر جھیل میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث سیلاب کی زد میں آنے کے دہانے پر تھے۔

ولر جھیل میں پانی کی سطح بلند، 18 کنبے محفوظ مقامات پر منتقل (ای ٹی وی بھارت)

حکام کے مطابق یہ احتیاطی اقدام اس وقت اٹھانا پڑا جب جھیل میں پانی کی سطح میں خطرے کے نشان سے محض دو فٹ کم تک پہنچ گئی۔ حکام نے ان ماہی گیر کنبوں کو ایک نزدیکی سرکاری سکول میں منتقل کیا ہے، اور حکام کے مطابق انہیں وہاں بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاہم ماہی گیر برادری اپنے مال مویشیوں اور مرغیوں کے بارے میں کافی فکر مند ہیں۔

ضلع میں سمبل اور سوناواری کے عشم اور ہاکبارہ علاقوں میں، جو کہ ولر کے نزدیکی علاقے ہیں، میں ممکنہ سیلابی خطرے کے باعث خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تاہم حکام نے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کی اور ہاکبارہ کے نشیبی علاقے میں رہائش پذیر درجن سے زائد کنبوں کو نزدیکی سرکاری اسکول پہنچایا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری خوش آئندہ ہے تاہم یہ اقدام احتیاطی طور اٹھانا پڑا کیونکہ ولر جھیل میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے محض دو فٹ ہی دور تھی۔

واضح رہے کہ دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ بانڈی پورہ کے کئی ندی نالوں کا پانی بارہمولہ کے راستے پاکستان جانے سے قبل ولر جھیل میں سما جاتا ہے، اور ان ندی نالوں میں طغیانی کے باعث ولر میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوپور اور بانڈی پورہ میں ولر جھیل کے کنارے سینکڑوں گاوں رہائش پذیر ہیں، جنہیں ایسی صورتحال میں ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔

