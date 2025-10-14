ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فوج سنہ 1988 سے قبضے میں لی گئی 77 کنال اراضی کا معاوضہ ادا کرے: جموں وکشمیر ہائی کورٹ
ہائیکورٹ نے متنازع اراضی پر فوج کا دعوے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
Published : October 14, 2025 at 2:11 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے کہا کہ فوج معاوضے کی ادائیگی کے بغیر نجی اراضی کو قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتی۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزاروں کو جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ اسے "آئینی حق کا درجہ دیا گیا ہے۔"
جسٹس سنجے دھر نے یہ فیصلہ راجوری کے مراد پور گاؤں کے چار زمینداروں کی طرف سے دائر رٹ پٹیشن کو نمٹاتے ہوئے سنایا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی 76 کنال اراضی بغیر کسی معاوضے کے فوج کے قبضے میں ہے۔
جسٹس دھر نے اپنے 27 صفحات پر مشتمل اپنے حکم میں کہا، "جواب دہندگان درخواست دہندگان کی زمین کو اس کے استعمال اور قبضے کے لیے معاوضہ ادا کرنے کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر فوجی حکام کو مذکورہ زمین مستقل طور پر درکار ہے، تو وہ قانون کے مطابق معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔"
یہ تنازعہ سنہ 1962 کا ہے، جب 16 کنال اور 6 مرلہ نجی اراضی کو فوج نے جموں و کشمیر غیر منقولہ املاک کی طلب اور تحویل ایکٹ کے تحت باضابطہ طور پر حاصل کیا تھا۔ تاہم، درخواست گزاروں، ذوالفقار علی اور دیگر نے دلیل دی کہ اضافی 48 کنال اور 28 کنال 18 مرلہ اراضی صرف 1988 میں بغیر کسی ریکوزیشن کے قبضے میں لے لی گئی۔ ان زمینوں کو سنہ 1970 اور سنہ 1980 کی دہائیوں میں صرف حکومتی احکامات کے تحت الاٹ کر دیا گیا تھا۔
فوج نے ان زمینوں کی ملکیت پر دعویٰ کیا کہ یہ زمین 1962 کی ریکوزیشن کے ساتھ قبضے میں لی گئی سرکاری زمین تھی۔ جسٹس دھر نے درخواست گزاروں کے حق میں ریونیو ریکارڈ اور اتپریورتن اندراجات کو ترجیح دیتے ہوئے اس موقف کو مسترد کر دیا۔
عدالت نے عرضی گزاروں کے موقف کی توثیق کرنے والے پہلے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "ان مشاہدات کو حتمی شکل دی گئی ہے کیونکہ نہ ہی ریاست اور نہ ہی فوج کے حکام نے ڈویژنل کمشنر کے حکم کو چیلنج کیا ہے جسے ٹریبونل نے برقرار رکھا تھا۔"
متنازع زمین پر قبضے کو "فطری طور پر غیر مجاز" قرار دیتے ہوئے عدالت نے فیصلہ دیا کہ تحویل اراضی کی کارروائی کو محض قبضے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔
جج نے کہا، "صرف ان زمینوں کا حصول کیا جا سکتا ہے، جن کی حکومت کی طرف سے مانگ کی گئی ہے۔ عرضی گزاروں سے تعلق رکھنے والی زمین کا حصول نہیں کیا گیا تھا، اس لیے مذکورہ اراضی کے سلسلے میں حصول کی کارروائی ڈپٹی کمشنر، راجوری کے ذریعے شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔"
عدالت نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جواب دہندگان "درخواست گزاروں کو کرایہ کا معاوضہ ادا کریں گے۔ عدالت نے مزید کہا کہ " جواب دہندہ نمبر 2-ڈپٹی کمشنر، راجوری مراد پور، راجوری میں واقع اراضی کے استعمال اور قبضے کے معاوضے کا جائزہ لیں گے۔
جج نے واضح کیا کہ "درخواست دہندگان نمبر 3 اور 4 کی اراضی کے استعمال اور قبضے کے معاوضے کی رقم جس کا جواب دہندگان نمبر 2-ڈپٹی کمشنر، راجوری کے ذریعہ جائزہ لیا جائے گا، جواب دہندگان نمبر 3 اور 4 ڈپٹی کمشنر، راجوری کے پاس جمع کرائیں گے، اس تاریخ سے چھ ماہ کے اندر جس کا تعین ڈپٹی کمشنر کے ذریعہ کیا جائے گا۔"
درخواست گزاروں کو اپنی زمین کے حصول یا واپسی کی پیروی کرنے کی بھی آزادی دی گئی۔ عدالت نے کہا، "درخواست دہندگان کو اپنی زمین کے حصول کے لیے جواب دہندگان نمبر 3 اور 4 کے ساتھ یا ان کے حق میں زمین کو واپس کرنے کے متبادل کے طور پر نمائندگی کرنے کی آزادی ہے۔" عدالت نے کہا، "اگر جواب دہندگان نمبر 3 اور 4 کو مستقل طور پر زیر بحث زمین کی ضرورت ہے، تو وہ مذکورہ زمین کے حصول کے لیے فوری اقدامات کریں گے اور اگر جواب دہندگان (فوج) کو زمین کی مزید ضرورت نہیں ہے تو اسے مذکورہ مدت (چھ ماہ) کے اندر درخواست گزاروں کے حق میں جاری کر دیا جائے گا۔"
