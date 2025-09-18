ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این سی میں خلفشار؟ پارٹی ایم ایل اے نے ممبر پارلیمنٹ کے بیان کا کیا طنز
این سی لیڈران کے بیانات سے پارٹی میں خلفشار کا اشارہ ملتا ہے، سکینہ ایتو نے آغا روح اللہ کے بیان کی تنقید کی ہے۔
September 18, 2025
سرینگر (پرویز الدین): نیشنل کانفرنس (این سی) کی سنیئر رہنما اور جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم، سکینہ ایتو، نے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ’’انہیں حکومت پر تنقید کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں جموں وکشمیر کے مسائل پر بات کرنی چائیے۔‘‘ ایم ایل اے سکینہ ایتو کے بیان سے پارٹی میں ’خلفشار‘ کا واضح اشارہ ملتا ہے تاہم اس حوالہ سے این سی کے کسی بھی لیڈر نے ابھی تک کھل کر بات نہیں کی ہے۔
سکینہ ایتو نے نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’آغا روح اللہ نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پر انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور لوگوں نے انہیں پارلیمنٹ میں نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔‘‘ ایتو کے مطابق ’’اب وہ ہم پر ہی انگلی اٹھا رہے ہیں۔‘‘ ایتو نے روح اللہ کو ’’عوامی مسائل کو پارلیمنٹ میں اجاگر‘‘ کرنے کا مشورہ دیا جنہیں وہ ’’اہم اور قابل توجہ‘‘ سمجھتے ہیں۔
وزیر صحت نے مزید کہا کہ ’’آغا روح اللہ کو بطور رکن پارلیمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہئیں اور نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت پر تنقید کرنے کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دے کر اپنی آواز بلند کرنی چائیے۔‘‘
’امتحانات وقت پر ہوں گے‘
وزیر تعلیم سکینہ نے جمعرات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جموں و کشمیر میں تمام امتحانات وقت پر اور تعلیمی کلینڈر کے عین مطابق منعقد ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ’’حکومت طلباء کو درپیش تعلیمی نقصان کی تلافی کے لیے تمام متعلقین سے مشورہ لے رہی ہے۔‘‘
کشمیر کی مجموعی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے سکینہ ایتو نے تسلیم کیا کہ ’’طلبا کی تعلیم بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پہلے جنگ جیسے حالات پھر شدید گرمی اور اس کے جموں وکشمیر میں سیلاب صورتحال نے طلباء کی پڑھائی پر منفی اثرات مرتب کیے۔‘‘
ایتو نے دونوں خطوں - جموں اور کشمیر - کے بعض اسکولوں میں سیلاب اور قدرتی آفات سے متاثر ہونے اور نقصان پہنچنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: ’’جہاں تک امتحانات کا تعلق ہے میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ تمام امتحانات وقت پر ہوں گے۔‘‘ سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ ’’گزشتہ برس ہم نے تعلیمی کلینڈر مارچ سے واپس نومبر - دسمبر میں تبدیل کیا جو کہ ایک بڑا چیلنج تھا اور اب ہم نے اسے کافی حد منظم کر لیا ہے۔‘‘
