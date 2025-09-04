سرینگر: (پرویز الدین) جموں و کشمیر میں آثار شریف درگاہ حضرت بل کی تجدید و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد اسے باضابطہ طور زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقعے پر زائرین کی خاصی تعداد نے درگاہ حصرت بل کا رخ کیا اور اس دوران روح پرور اور رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔
جموں وکشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی اس موقع پر موجود رہیں اور درگاہ کے اندرونی حصول میں کی گئی تزئین و آرائش کے کام کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ درگاہ حضرت کا تقدس اور روحانی فضا ہمیشہ عقیدت مندوں کے دلوں کو سکون بخشتی ہے اور وقف بورڈ نے اس مقدس مقام کی خوبصورتی اور تقدس میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقف بورڈ کے مطابق گزشتہ ایک برس سے درگاہ حضرت بل کے اندرونی اور بیرونی حصول میں باریک بینی کے ساتھ آرائش و زیبائش کا کام جاری تھا۔ اس دوران نہ صرف لکڑی پر نفیس فنکارانہ نقش و نگاری کی گئی بلکہ درگاہ کے اندرونی حصے کو روایتی کشمیری فن تعمیر کے مطابق سجایا گیا۔
ماہرین فنون کا کہنا ہے کہ اس کام نے درگاہ کے حسن کو ایک نئی جلا بخشی ہے۔ اس دوران زائرین نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب وقف بورڈ کی سربراہی میں اس قدر باریک بینی اور لگن کے ساتھ تجدید نو کا کام عمل میں لایا گیا۔ ایک زائر نے کہا کہ جیسے ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو دل چاہا کہ یہی رک جائیں کیونکہ اندر کی فضا اور نقش نگاری دیکھ کر روحانی سکون و تسکین محسوس ہوتا ہے۔
ETV Bharat / jammu-and-kashmir
Published : September 4, 2025 at 7:18 PM IST
