"اپنے ہی لوگوں پر کون گولی چلاتا ہے؟" سونم وانگچک کی گرفتاری کے بعد اُن کی اہلیہ کے سوال

لداخ واقعے کے بارے میں سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی نے کہا کہ انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے۔

سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی
سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 4:47 PM IST

لیہہ: موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی جے انگمو نے لیہہ میں حالیہ بدامنی کے سلسلے میں اپنے شوہر کے خلاف الزامات عائد کیے جانے کے بعد پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ ایک من گھڑت کہانی چھٹے شیڈول سے بچنے اور کسی کو بلی کا بکرا بنانے کے لیے گھڑئی گئی تھی۔

انگمو نے اے این آئی کو بتایا، "ہم ڈی جی پی کے بیانات کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ نہ صرف میں بلکہ لداخ میں ہر کوئی ان الزامات کی مذمت کرتا ہے۔" ان واقعات کو "انتہائی بدقسمتی" قرار دیتے ہوئے انہوں نے سیکورٹی فورسز کے کردار پر سوال اٹھایا۔ "ہم پوچھتے ہیں: سی آر پی ایف کو گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ کون اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی شہریوں پر گولی چلاتا ہے؟ خاص طور پر ایسے علاقے میں جہاں کبھی کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہوا۔"

اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ اُن کے شوہر نے کسی بدامنی کو ہوا دی تھی، گیتانجلی جے انگمو نے اصرار کیا کہ وانگچک کہیں اور پرامن احتجاج میں شامل تھے۔ انھوں نے کہا، "سونم وانگچک کیا بھڑکایا ہوگا؟ انہیں اس سب کا علم نہیں تھا۔ وہ کہیں اور بھوک ہڑتال پر تھے۔"

سونم وانگچک کی اہلیہ نے پولیس پر ایک ایجنڈے کے تحت کام کرنے کا الزام بھی لگایا۔ انھوں نے کہا کہ، "ڈی جی پی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ چھٹے شیڈول کو کسی بھی حالت میں نافذ کیا جائے اور وہ کسی کو بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔" انگمو نے کہا کہ نوجوانوں کے احتجاج کے بہانے لگایا گیا کرفیو قابل مذمت ہے اور دعویٰ کیا کہ یہ پرامن تھا۔ یہ سی آر پی ایف کی طرف سے آنسو گیس کا استعمال تھا جس نے احتجاج کو پرامن ہونے سے روک دیا۔

انگمو نے مزید کہا کہ، گزشتہ چھ دنوں اور پہلے چار سالوں میں لیہہ میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ لیہہ کے لوگوں سے زیادہ امن پسند، محب وطن اور قوم پرست کوئی نہیں۔ سب سے پہلے تو ایسے علاقوں میں کرفیو لگانا بالکل غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔

گیتانجلی جے انگمو نے کہا کہ، ہم اس کرفیو کی وجہ کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان اس دن پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اگر سی آر پی ایف نے آنسو گیس کا استعمال نہ کیا ہوتا تو یہ بہت پرامن احتجاج ہوتا۔

24 ستمبر کو ہونے والے تشدد کے بعد، بی این ایس ایس 2023 کی دفعہ 163 کے تحت لیہہ میں امتناعی احکامات نافذ ہیں۔ ضلع میں پانچ یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ پیشگی تحریری اجازت کے بغیر کسی جلوس، ریلی یا مارچ کی اجازت نہیں ہے۔ لیہہ میں سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ لداخ کے لوگ مرکز کے زیر انتظام علاقے کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تشدد کے سلسلے میں کل 44 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تشدد کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوئے تھے۔

