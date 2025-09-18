آر بی آئی نے نئی ہدایات جاری کیں، فون پے اور پے ٹی ایم جیسے ایپ بند کریں گے یہ اہم سروس

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آر بی آئی نے نئی ہدایات جاری کیں، فون پے اور پے ٹی ایم جیسے ایپ بند کریں گے یہ اہم سروس
آر بی آئی نے آن لائن ادائیگی ایپس کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ بہت سے صارفین کو براہ راست متاثر کرے گا۔
Published : September 18, 2025 at 8:57 PM IST
ممبئی: اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے کرایہ ادا کرنے کے لیے فون پے، پے ٹی ایم، یا کریڈ جیسی ایپس کا استعمال کیا ہے، تو چیزیں بدلنے والی ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے آن لائن ادائیگی ایپس کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں، جن میں مالیاتی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو اس سروس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ پلیٹ فارم ان صارفین میں مقبول تھے جنہوں نے ڈیجیٹل طور پر کرایہ ادا کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ ریوارڈ پوائنٹس حاصل کیے تھے۔ تاہم، آر بی آئی اب اس نظام کو خطرناک سمجھتا ہے اور اس نے اپنے ضوابط کو سخت کر دیا ہے۔
ادائیگی کا یہ اختیار اتنا مقبول کیوں تھا؟
اب تک کریڈٹ کارڈ سے کرایہ ادا کرنے کے کئی فائدے تھے۔ صارفین سود سے پاک مدت سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں، کیش بیک یا انعامی پوائنٹس حاصل کرسکتے تھے، اور زیادہ موثر طریقے سے کیش فلو کا انتظام کرسکتے تھے۔
کرایہ داروں نے اپنے مکان مالکان کو ان ایپس کے ذریعے ادائیگی کی، اور مالک مکان کو فوری طور پر رقم مل گئی۔ اس سادہ اور پرکشش طریقہ نے خاص طور پر نوجوان پیشہ ور افراد اور کام کرنے والے کرایہ داروں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔
15 ستمبر 2025 کو آر بی آئی نے ایک سرکلر جاری کیا جس کا مقصد ادائیگی جمع کرنے والوں اور ادائیگی کے گیٹ ویز کو منظم کرنا تھا۔ نئے قوانین کے مطابق، یہ کمپنیاں صرف ان تاجروں کے لیے ادائیگیوں پر کارروائی کر سکتی ہیں جن کے ساتھ ان کا براہ راست معاہدہ ہے اور جہاں کے وائی سی کی مکمل تعمیل ہو چکی ہے۔
اس تبدیلی کا مطلب ہے کہ مالک مکان جو سرکاری طور پر بطور مرچنٹ رجسٹرڈ نہیں ہیں اب ان پلیٹ فارمز پر کریڈٹ کارڈ کے لین دین کے ذریعے کرایہ کی ادائیگیاں وصول نہیں کر سکتے۔ نتیجے کے طور پر فون پے، پے ٹی ایم، اور کریڈ جیسی ایپس نے اب اس خصوصیت کو پیش کرنا بند کر دیا ہے۔
بینکوں نے پہلے ہی ضوابط کو سخت کرنا شروع کر دیا تھا
آر بی آئی کے اعلان سے پہلے ہی، بہت سے بینکوں نے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے کرایہ کی ادائیگیوں پر پابندی لگانا شروع کر دی تھی۔ ایچ ڈی ایف سی بینک نے جون 2024 میں اس طرح کے لین دین پر 1 فیصد فیس لاگو کی تھی۔ آئی سی آئی سی آئی بینک اور ایس بی آئی کارڈز نے بھی کریڈٹ کارڈ کے کرایے کی ادائیگی کے لیے انعامی پوائنٹس کی پیشکش کرنا بند کر دی ہے۔
دریں اثنا، کچھ فنٹیک کمپنیوں نے مارچ 2024 میں اس سروس کو معطل کر دیا تھا، لیکن کے وائی سی کے سخت تقاضوں کو شامل کرنے کے بعد اسے مختصر طور پر دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ اب، آر بی آئی کی تازہ ترین ہدایت کے ساتھ، یہ اختیار مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
کرایہ داروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
نئے قوانین کا سب سے زیادہ اثر ان لوگوں پر پڑے گا جنہوں نے بہتر مالیاتی انتظام کے لیے اس سہولت کا استعمال کیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بچتوں تک فوری رسائی کے بغیر کرایہ ادا کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈز پر انحصار کیا، جبکہ وہ اب بھی ڈیجیٹل لین دین کے فوائد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ سروس اب دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کرایہ داروں کو مزید روایتی طریقوں کی طرف لوٹنا پڑے گا۔