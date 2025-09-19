ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے سوپور فروٹ منڈی کا دورہ کیا
جموں وکشمیرمیں سیلاب کے بعد سڑکیں اورپل خراب ہونے کی وجہ سےفروٹ منڈیوں کی صورتحال کافی خراب ہو گئی رویندررینا نےسوپورفروٹ منڈی کا جائزہ لیا
Published : September 19, 2025 at 5:37 PM IST
سوپور (کوثر عرفات): بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے آج شمالی کشمیر کے سوپور فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے میوہ کاشتکاروں سے ملاقات کی لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں سے بارشوں کے باعث جموں کشمیر قومی شاہراہ بند رہی ہے اس سے میوہ کاشتکاروں کو کافی نقصان ہوا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے فروٹ منڈی سوپور کا جائزہ لیا اور اس وقت فروٹ منڈی سوپور میں لاکھوں کی تعداد میں میوہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میوہ بردار گاڑیاں یہاں سے نکلے تاکہ میوہ منڈی میں جمع نہ رہے کیونکہ ابھی سیب کا پیک سیزن چل رہا ہے۔
رائنا نے کہا کہ ہم سب کو کافی دکھ ہے کیونکہ اس سال سڑک بند ہونے کی وجہ سے ان کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے، لیکن آج اس ملاقات سے میں ان لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا یہاں کے فروٹ گروورز نے مجھے ایک لیسٹ دی ہے اور اس میں جتنے بھی مطالبات ہے ان کو پوار کیا جائے گا۔
موصوف نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب یہ کہتے ہے کہ اس وقت فروٹ گروورز کو اشد ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، انہوں نے مزید کہا کہ قومی شاہراہ چند جگہوں پر کافی خراب ہے۔ لیکن ہمارے انجینئرز دن رات کام مرمت میں لگے ہوئے ہیں اور کل رات سے کم سے کم دس ہزار میوہ بردار گاڑیاں ملک کی مختلف ریاستوں کی طرف روانہ ہوچکی ہے۔
آخرمیں انہوں نے کہا کہ ہم کو امید ہے کہ سرکار ان فروٹ گروورز کے لیے آنے والے وقت میں بہتر کرے گئ۔