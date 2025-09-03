سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے رامبن کے بٹوٹے قصبے میں دکاندار نرسنگھ دیو کو گولی مارنے کے معاملے میں تین لوگوں کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کو منسوخ کر دیا ہے۔ اپنے نو صفحات کے فیصلے میں، جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار کی ڈویژن بنچ نے محمد اختر، شفیق احمد اور محمد صادق کی اپیل کو قبول کر لیا۔ 2004 میں جموں کے ایڈیشنل سیشن جج نے تینوں کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی تھی۔
عدالت نے کہا کہ 8 جون 2004 کے اپنے فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے پایا کہ اپیل کنندگان نے مقتول کو براہ راست قتل نہیں کیا بلکہ مقتول کی گاڑی پر نظر رکھ کر قتل کے ارتکاب میں شریک ملزم کی مدد کی تاکہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہونے لگے تو اس کے فرار کا راستہ کاٹ دیا جائے۔
کوآرڈینیٹ بنچ نے فیصلے کو برقرار رکھا
اس عدالت نے انہیں قتل کیس میں مجرم قرار دیا۔ انہیں عمر قید اور 5000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ برسوں بعد مفرور ملزمین تنویر احمد، مشتاق احمد اور محمد مظفر پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں 2017 میں بری کر دیا گیا تھا۔ ستمبر 2024 میں ہائی کورٹ کے کوآرڈینیٹ بنچ نے فیصلے کو برقرار رکھا۔
اس پیش رفت نے ایک اہم قانونی سوال اٹھایا، اگر مبینہ مرکزی حملہ آوروں کو بری کر دیا جاتا ہے، تو کیا باقیوں کو پھر بھی "غیر قانونی اجتماع" کے حصے کے طور پر قتل کا مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
بنچ نے افسوس کا اظہار کیا
بنچ نے کہا، "ہمیں یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ موجودہ اپیل کو شریک ملزمین کی بریت کی اپیل کے ساتھ سنا جانا چاہیے تھا اور اسے نمٹا دیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے، اہم حملہ آوروں کو سزا نہیں دی گئی جب کہ مبینہ ساتھیوں کو سزا سنائی گئی۔"
واقعات کی ترتیب کیا ہے؟
دراصل 2 جولائی 1995 کو دکاندار نرسنگھ دیو کے قتل کے بعد بٹوٹ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 59/1995 درج کی گئی۔ محمد اختر، شفیق احمد، محمد صادق، تنویر احمد، مشتاق احمد اور محمد مظفر سمیت 6 افراد کو ملزم بنایا گیا۔ 8 جون 2004 کو ٹرائل کورٹ نے اختر، شفیق اور صادق کو آر پی سی کی دفعہ 302، 149 اور 120-B کے تحت مجرم قرار دیا۔ انہیں عمر قید اور 5000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔
بعد ازاں 2004 سزا یافتہ افراد نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں CRA نمبر 05/2004 دائر کیا۔ 2017 مفرور ملزمین تنویر احمد، مشتاق احمد اور محمد مظفر پر مقدمہ چلایا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے انہیں بری کر دیا۔ 2021 ریاست نے CRLA (AD) نمبر 02/2021 (ریاست جموں و کشمیر بمقابلہ تنویر احمد اور دیگر) میں ان کی بریت کے خلاف اپیل کی۔
ہائی کورٹ نے سزا کو کالعدم قرار دے دیا
27 ستمبر 2024 کو ہائی کورٹ نے تنویر احمد، مشتاق احمد اور محمد مظفر کی بریت کو برقرار رکھتے ہوئے ریاست کی اپیل کو خارج کر دیا۔ 30 اگست 2025 کو ہائی کورٹ نے اختر، شفیق اور صادق کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔
ملزمین نے کوئی غیر قانونی اجتماع نہیں کیا
بنچ نے سپریم کورٹ کی مثالوں کا حوالہ دیا، بشمول مالا سنگھ بمقابلہ ریاست ہریانہ (2019)۔ "جب آٹھ ملزمین کو ہائی کورٹ نے دفعہ 302/149 آئی پی سی کے تحت شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا اور ان کی بریت حتمی ہو گئی، تو سزا یافتہ اپیل کنندگان کے خلاف دفعہ 149 آئی پی سی کے تحت الزام بھی خارج ہو گیا کیونکہ پانچ سے کم ملزمین پر مشتمل کوئی غیر قانونی اجتماع نہیں ہو سکتا تھا"۔
ہائی کورٹ نے کہا، "اس معاملے میں بھی، اہم حملہ آور، جو مہلک ہتھیاروں سے لیس تھے، کو ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ کوآرڈینیٹ بنچ نے بھی بری ہونے کی تصدیق کی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا جس کا مطلب ہے کہ استغاثہ اپیل کنندگان کو 2 جولائی 1995 کے واقعے سے جوڑنے میں ناکام رہا"۔