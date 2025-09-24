ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا کی چار سیٹوں کے لیے چوبیس اکتوبر کو انتخابات: الیکشن کمیشن

الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا کی سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے جو چار سال سے خالی پڑی ہیں۔

الیکشن کمیشن (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 3:17 PM IST

نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے بدھ کو جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا کی چار سیٹوں کو بھرنے کے لیے 24 اکتوبر 2025 کو انتخابات کرائے جانے کا اعلان کیا۔ یہ نشستیں 2021 سے خالی ہیں۔ اس کے علاوہ، اے اے پی رکن سنجیو اروڑہ کے استعفیٰ سے خالی ہونے والی پنجاب سے راجیہ سبھا کی سیٹ پر 24 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہوں گے۔

اے اے پی رکن سنجیو اروڑہ نے پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کی راجیہ سبھا کی میعاد بصورت دیگر 9 اپریل 2028 کو ختم ہونے والی تھی۔ جموں و کشمیر کی چار سیٹوں کے لیے راجیہ سبھا کے انتخابات مرکزی زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات کے تقریباً ایک سال بعد ہو رہے ہیں۔ ایم ایل اے اپنی اپنی ریاستوں سے راجیہ سبھا کے ارکان کا انتخاب کرتے ہیں۔

چار سال سے خالی پڑی ہیں سیٹیں

15 فروری 2021 سے جب غلام نبی آزاد اور نذیر احمد لاوے نے اپنی مدت پوری کی تھی، تب سے یونین ٹیریٹری کی پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا (ایوان بالا) میں نمائندگی نہیں ہوئی ہے۔ دو دیگر ارکان فیاض احمد میر اور شمشیر سنگھ منہاس نے اسی سال 10 فروری کو اپنی مدت پوری کی۔

مختص نشستوں کو پُر کرنے کے لیے انتخاب

انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ سابقہ ​​ریاست جموں و کشمیر کو جموں اور کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں (ایک قانون ساز اسمبلی کے ساتھ) اور لداخ (بغیر قانون ساز اسمبلی) میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ کے مطابق، موجودہ ریاست جموں و کشمیر کی نمائندگی کرنے والے چار موجودہ راجیہ سبھا ممبران کو جموں اور کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مختص نشستوں کو پُر کرنے کے لیے منتخب تصور کیا جائے گا۔

انتخابات کے انعقاد کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج دستیاب

واضح رہے کہ یہ چاروں نشستیں اس وقت کے موجودہ اراکین کی میعاد ختم ہونے کے بعد سے خالی پڑی تھیں کیونکہ خالی اسامیوں کے وقت انتخابات کرانے کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج موجود نہیں تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جموں اور کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام ریاست کی قانون ساز اسمبلی کی تشکیل کے بعد، دو سالہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج دستیاب ہے۔ ووٹوں کی گنتی 24 اکتوبر کی شام کو ووٹنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹے بعد ہوگی۔

