جموں و کشمیر میں کشتواڑ کے چشوتی گاؤں میں 14 اگست کو بادل پھٹنے کے واقعہ کے بعد زبردست تباہی ہوئی تھی۔

راجناتھ سنگھ نے جی ایم سی جموں پہنچ کر کلاؤڈ برسٹ متاثرین سے ملاقات کی
راجناتھ سنگھ نے جی ایم سی جموں پہنچ کر کلاؤڈ برسٹ متاثرین سے ملاقات کی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read

جموں: مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتوار کو جموں کا دورہ کیا اور کشتواڑ ضلع کے گاؤں چشوتی میں حالیہ کلاؤڈ برسٹ کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جس میں 64 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔ تاہم خراب موسمی حالات کے باعث وزیر دفاع متاثرہ مقام چشوتی نہیں پہنچ سکے۔

انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ہی متاثرین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ اور جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سرکاری میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کلاؤڈ برسٹ کے زخمیوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے علاج و معالجے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔

خیال رہے کہ 14 اگست کو چشوتی گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں اچانک سیلاب آیا تھا جس میں کم از کم 65 افراد ہلاک اور 34 سے زائد لاپتہ ہوگئے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہاکہ ’میں یہاں چشوتی حادثے کے زخمیوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی اس واقعے پر گہری تشویش میں ہیں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے میں جائے حادثہ تک نہیں پہنچ سکا۔ یہاں زیر علاج تمام مریض خطرے سے باہر ہیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ میں ڈاکٹروں کی لگن اور خدمت کو سراہتا ہوں‘۔

یہ بھی پڑھیں: جموں : بھاری بارش اور بھوس کھلن کا خطرہ، الرٹ رہنے کی ہدایت - FLASH FLOOD WARNING IN JAMMU

مرکزی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ’اب ہم راج بھون جائیں گے اور وہاں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے متاثرہ لوگوں سے بات کریں گے۔

