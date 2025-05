ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پاکستانی جوہری ہتھیار دنیا کیلئے خطرہ، IAEA کو کنٹرول سنبھالنا چاہیے: راجناتھ سنگھ - RAJNATH SINGH KASHMIR VISIT

راج ناتھ سنگھ نے جمعرات کو سرینگر کے بادامی باغ کینٹومنٹ میں فوجیوں سے خطاب کیا ( اے این آئی )

By Moazum Mohammad Published : May 15, 2025 at 6:25 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:36 PM IST 4 Min Read

سرینگر: مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر سوال اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کے کنٹرول میں دیا جائے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ’’غیر ذمہ دار‘‘ اور ’’سرکش‘‘ ملک قرار دیا۔ راجناتھ سنگھ نے سرینگر میں وادی کے اسٹریٹیجک 15 کور ہیڈکوارٹر پر بھارتی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’میں دنیا سے سوال کرتا ہوں: ’’کیا جوہری ہتھیار ایسے غیر ذمہ دار اور سرکش ملک کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔‘‘ IAEA دنیا بھر میں اپنے رکن ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر جوہری ٹیکنالوجی کے محفوظ، پُر امن اور ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دیتا ہے۔ مرکزی وزیر راج ناتھ سنگھ آج صبح کشمیر پہنچے جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان کا استقبال کیا۔ سنگھ نے بادامی باغ کنٹونمنٹ میں فوجیوں سے ملاقات کی۔ یہ دورہ آپریشن سندور کے بعد پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ آپریشن سندور کے تحتبھارت نے پاکستان کے اندر جیش محمد اور لشکرِ طیبہ سمیت نو دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ راج ناتھ سنگھ کی جانب سے IAEA کو کنٹرول دینے کا مطالبہ اُس وقت سامنے آیا ہے جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ’’ایک بڑی جوہری جنگ‘‘ کو ٹال دیا تھا۔ راج ناتھ سنگھ نے بادامی باغ میں فوجیوں سے خطاب کے دوران کہا: ’’بھارت کے دہشت گردی کے خلاف عزم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی ایٹمی دھمکیوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے کئی بار بھارت کو غیر ذمہ داری سے جوہری (ہتھیار استعمال کرنے کی) دھمکیاں دیں۔‘‘ انہوں نے پہلگام حملے کو بھارت کی سالمیت اور سماجی ہم آہنگی پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’یہ حملہ ہمارے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، مگر ہم نے دشمن کے سینے پر زخم دیے۔‘‘

وزیر دفاع نے مزید کہا کہ: ’’پاکستان کے زخموں کا علاج صرف اسی میں ہے کہ وہ بھارت مخالف دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دینا بند کرے اور اس کی زمین بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور سے پاکستان کے دہشت گردوں کو واضح پیغام ملا ہے کہ وہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں۔ "اب وہ بھارتی افواج کے نشانے پر ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ ہماری فوج نشانے میں غلطی نہیں کرتی، اور جب ہدف طے ہوتا ہے، تو دشمن ہی نقصان گنتا ہے۔‘‘ راجناتھ سنگھ نے مزید کہا: ’’میں یہاں صرف وزیر دفاع کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ میں ایک پیغام رساں ہوں۔ میں پوری قوم کی نیک تمنائیں، دعائیں اور شکریہ لے کر آیا ہوں۔ میں پوسٹ مین کی طرح آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ پیغام دے سکوں کہ ہم اپنی افواج پر فخر کرتے ہیں۔‘‘ انہوں نے پہلگام دہشت گرد حملے پر پاکستان اور دہشت گردوں کے خلاف جموں و کشمیر کے عوام کے غصے کی بھی تعریف کی۔ اختتام پر راجناتھ سنگھ نے کہا: ’’میں اس طاقت کو محسوس کرنے آیا ہوں جس نے دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ جس انداز میں آپ (فوجیوں) نے پاکستانی چوکیوں اور بنکروں کو تباہ کیا، میرا ماننا ہے کہ دشمن اسے کبھی بھلا نہیں پائے گا۔‘‘ یہ بھی پڑھیں: پی ایم مودی نے پنجاب میں آدم پور ایئر بیس کا دورہ کیا، بہادر جوانوں سے بات چیت کی جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں کپواڑہ، بارہمولہ، اُڑی اور اکھنور میں پاکستان کی جانب سے گولہ باری کا سلسلہ جاری، شہری علاقے نشانہ

Last Updated : May 15, 2025 at 6:36 PM IST