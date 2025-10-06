ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، سیاح محظوظ
کشمیر کے بالائی علاقوں میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں سے درجہ حرارت میں گراوٹ درج ہوئی۔
سرینگر (نیوز ڈیسک) : وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں پیر کی صبح برفباری کا سلسلہ جاری رہا جس کے سبب درجہ حرارت میں کافی گراوٹ درج ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق زوجیلا، افروٹ، سمیت پیر کی گلی میں برفباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں رک رک بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔
شوپیاں (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں پیر کی گلی میں بھی رواں سال کی پہلی برفباری ہوئی جو نے کشمیر میں سردیوں کی باقاعدہ آمد کا اعلان کر دیا۔ تازہ برفباری اور مسلسل بارشوں کے باعث شدید سردی کی لہر نے پورے علاقے کو اپنی زد میں لے لیا ہے، جبکہ شہریوں نے گرم ملبوسات اور ہیٹنگ آلات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔
تاریخی مغل روڑ، جو شوپیان کو راجوری اور پونچھ کے ساتھ جوڑتا ہے، پر پیر کی گلی اور لال غلام نامیعلاقوں میں برف کی ہلکی تہہ جم گئی ہے۔ تاہم، ٹریفک کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔
محکمہ ٹریفک نے ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے گاڑیاں چلائیں، رفتار دھیمی رکھیں اور پھسلن کے باعث کسی بھی جلد بازی سے گریز کریں، کیونکہ حادثات کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
ادھر وادی کے دیگر حصوں کی طرح شوپیان کے میدانی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ضلع شوپیان، جو اپنی بلند و بالا پہاڑیوں اور سخت موسم کے لیے مشہور ہے، ہر سال موسمِ سرما کے دوران بھاری برفباری کا سامنا کرتا ہے۔
گلمرگ میں سیاح برفباری سے محظوظ
بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں بھی بالائی علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی، خاص طور پر معروف سیاحتی مقام گلمرگ کے افروٹ اور کونگ ڈوری پہاڑی سلسلوں میں برف باری نے اسکی ریزارٹ میں آیے سیاحوں کو محظوظ کر دیا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ گلمرگ کی طرف جانے والی تمام سڑکیں آمد و رفت کے لئے کھلی ہیں اور ٹریفک بآسانی جاری ہے، حالانکہ پھسلن کی وجہ سے موٹرسائیکل سواروں کو احتیاط سے ڈرائیو کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
ٹورزم ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس برف باری سے مقامی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملنے کا امکان ہے اور یہ موسم سرما کے سیاحتی سیزن کا ایک امید افزا آغاز ہے۔
گلمرگ میں آئے سیاح اس موسمی تبدیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہوٹلوں سے باہر آکر برفباری سے لطف اندوز ہوتے دیکھے گئے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے گزشتہ روز ہی وادی کے بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی تھی۔
