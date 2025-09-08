ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں موسم نے لی پھر کروٹ، کئی علاقوں میں بوندا باندی
وقفے وقفے سے ہو رہی بارشوں کے سبب لوگ خاص کر نشیبی علاقوں کے رہائشی سیلاب کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 8, 2025 at 4:14 PM IST
جموں: گزشتہ ہفتے کے دوران بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات کے نتیجے میں پیدا شدہ سیلابی صورتحال نے کشمیر سمیت جموں میں بھی بھاری تباہی مچادی اور تباہی کے ڈر سے اب لوگ بھی آسمان پر بادل چھاتے ہی خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اتوار کی صبح بھی اچانک موسلا دھار بارش شروع ہوئی جو کافی دیر تک جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں جموں کشمیر کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے تاہم بارش تھمنے پر لوگوں نے چین کی سانس لی۔ وہیں پیر کو بھی رک رک کر بارشوں ہو رہی ہیں۔
محکمہ موسمیات، سرینگر، کے مطابق جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں پیر کو بھی ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور گرج چمک کے امکانات ہیں جبکہ جموں صوبے کے بعض علاقوں میں کہیں کہیں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 9 سے 12 ستمبر تک چند مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تاہم 13 ستمبر سے یو ٹی کے کئی حصوں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ حساس علاقوں میں زمین کھسکنے اور پتھر گرنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ عوام کو دریاؤں اور نالوں کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
جموں میں 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، راجوری میں 12 ملی میٹر، کٹھوعہ میں 7 ملی میٹر، ریاسی میں 8 ملی میٹر اور اننت ناگ میں 5.5 ملی میٹر بارش درج ہوئی۔ بنیہال میں 2.5 ملی میٹر، بٹوٹ میں 1.2 ملی میٹر، بھدرواہ میں 2.2 ملی میٹر اور کٹڑا میں 1.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ وہیں بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی گراوٹ درج ہوئی ہے۔
درجہ حرارت
اتوار کو سرینگر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 6.6 ڈگری کم تھا۔ کم سے کم درجہ حرارت 17.0 ڈگری سیلسیس رہا۔ پہلگام میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.6 ڈگری اور گلمرگ میں 15.4 ڈگری ریکارڈ ہوا جو معمول سے کافی کم ہے۔ ان علاقوں میں دن بھر بادل چھائے رہے اور ہلکی بارش بھی ہوئی۔کپوارہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے دو ڈگری زیادہ رہا۔
