پلوامہ (شبیر بٹ) : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں یونین ٹریٹریز/ریاستی بل اور جموں وکشمیر تنظیم نو ایکٹ کی بل کو لوک سبھا میں پیش کرنے سے جہاں ملک بھر میں سیاسی بیان بازی کا بازار گرم ہے وہیں پی ڈی پی لیڈر اور ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بھی اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ’’جمہوری روح کے منافی‘‘ قرر دیا۔
رفیق نایک کے مطابق ’’بل نہ صرف جموں وکشمیر بلکہ پورے ملک کے جمہوری نظام کو یرغمال کرے گی اور اس سے پورا جمہوری نظام متاثر ہوگا۔‘‘ ان باتوں کا اظہار رفیق نائک نے جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں منعقدہ ایک پروگرام کے حاشیے پر ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
رفیق نایک نے بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’مرکزی حکومت ملک میں تانا شاہی کو فروغ دے رہی ہے اور اس بل سے نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورا ملک متاثر ہوگا اور بی جے پی حکومت ہر اس ریاست میں اس بل کا غلط استعمال کر سکتی ہے جہاں غیر بی جے پی حکومت اقتدار میں ہوگی۔‘‘
تاہم رفیق احمد نایک نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ بل اب پارلیمانی کمیٹی کو سپرد کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ جمہوریت کی بقا کے لیے وہ ضرور اسکے مخالف اپنی رپورٹ دیں گے، تاکہ ملک کا جمہوری وقار پورے عالم میں برقرار رہے اور جمہوریت کا گھلا نہ گھونٹا جائے۔
واضح رہے کہ اس بل کی غیر بھاجپا سبھی سیاسی پارٹیوں نے سخت مخالفت کی ہے اور کہا ہے ’’مودی حکومت ملک کو پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر رہی ہے۔‘‘
