ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجیہ سبھا انتخابات: فاروق عبداللہ کا نام تقریبا فائنل، دیگر نشستوں کے لیے لابنگ تیز
نیشنل کانفرنس تین نشستوں پر جیت کے قریب ہے اور جموں ریجن کے تین امیدوار دوڑ میں ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 27, 2025 at 4:25 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کی چار راجیہ سبھا نشستوں پر انتخابات قریب ہیں اور نیشنل کانفرنس (این سی) کی قیادت والی مخلوط حکومت کو چار میں سے تین نشستوں پر کامیابی کی توقع ہے۔ اس صورتحال میں کئی امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں۔
ذرائع کے مطابق نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا نام تقریباً طے ہے جبکہ دو دیگر نشستوں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ پارٹی کے ایک امیدوار کشمیر سے اور ایک جموں ریجن سے میدان میں اتارنے کی خواہشمند ہے۔
جموں سے سابق وزرا - اجے سدھوترہ اور سجاد احمد کچلو - کے علاوہ صوبائی صدر رتن لال گپتا ٹکٹ کے لئے قوی امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجے سدھوترہ نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا، سجاد کچلو چونکہ چناب ویلی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے وہ مضبوط دعویدار سمجھے جا رہے ہیں۔ رتن لال گپتا بھی ٹکٹ کے خواہاں ہیں۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ پارٹی کے لئے یہ مشکل صورتحال ہوگی اگر وہ کشمیر سے دو مسلمان امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ہے کیونکہ اس صورت میں ایک غیر مسلم امیدوار کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
الیکشن شیڈول
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 24 ستمبر کو انتخابات کا شیڈول جاری کیا تھا۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی 6 اکتوبر سے داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور نامزدگی کے لیے 13 اکتوبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے، 14 کو جانچ پڑتال اور نامزدگی واپس لینے کے لیے 16 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ انتخابات 24 اکتوبر کو ہوں گے۔
اعداد و شمار کے مطابق بی جے پی ایک نشست پر کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہے اور کوئی نیشنل کانفرنس لیڈر ایسی نشست پر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں جہاں بی جے پی کا پلڑا بھاری ہو۔
