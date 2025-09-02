شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک ریبیڈ (پاگل) کتے کے کاٹنے سے کمسن بچہ کی موت واقع ہوگئی۔
یہ حادثہ پندرہ روز قبل ضلع کے گُنڈ ہادو، میمندر نامی علاقے میں پیش آیا، جب ایک ریبیڈ کتے نے گھر کے باہر کھیل رہے ایک کمسن بچے پر حملہ کیا۔ مقامی لوگوں کی بروقت مداخلت کے بعد بچے کو کتے کے چنگل سے چھڑایا گیا اور فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اُسے سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس (SMHS) اسپتال ریفر کیا گیا۔ کئی دن تک زیر علاج رہنے کے باوجود آج کمسن بچہ زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا۔
اس افسوسناک واقعے کے بعد ضلع بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شوپیاں میں آوارہ کتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عام لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح و شام سڑکوں پر سینکڑوں کی تعداد میں کتے نظر آتے ہیں جو اکثر راہگیروں، خاص طور پر بچوں اور بزرگ افراد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین مسئلے پر فوری توجہ دے کر مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
