پہلگام حملے کے سوگ میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے بدھ کو تمام نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا - PSAJK SHUTS SCHOOLS ACROSS JK

پہلگام حملے کے سوگ میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے بدھ کو تمام نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا ( Etv Bharat )

Published : April 23, 2025 at 9:41 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 11:42 AM IST

سرینگر (پرویز الدین) : پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن جموں اینڈ کشمیر (پی ایس اے جے کے) نے پہلگام، اننت ناگ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جس میں معصوم شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی اور احترام کے اظہار کے طور پر ایسوسی ایشن نے 23 اپریل یعنی بدھ کو جموں و کشمیر کے تمام نجی اسکولوں کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلگام حملے کے سوگ میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے بدھ کو تمام نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا (Etv Bharat)

یہ اقدام نہ صرف یوم سوگ کے طور پر منایا جائے گا بلکہ اس پے در پے بے معنی تشدد کے خلاف پرامن احتجاج بھی ہے جو خطے کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ پی ایس اے جے کے, کے صدر جی۔این۔وار نے کہا "ہم پہلگام میں ہونے والے دہشت گردرانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسکولوں کی بندش ایک علامتی قدم ہے جس کے ذریعے ہم اجتماعی غم، احتجاج اور امن و انسانیت سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔"



پی ایس اے جے نے تعلیمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سانحے پر دعا اور یادگاری میں شریک ہوں اور تمام متعلقہ کرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے محفوظ اور پرامن مستقبل کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ واضح رہے منگل کی دوپہر مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں نہتے سیاحوں پر مبینہ عسکریت پسندوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی جس میں درجنوںنافراد کے ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: پہلگام حملہ: عسکریت پسندوں کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری، جموں و کشمیر میں مکمل بند کا اہتمام - PAHALGAM MILITANT ATTACK اس حملے کے بعد جموں وکشمیر میں خوف کا ماحول طاری ہوگیا ہےاور اس حملے میں متعدد قیمتی انسانی جانوں کے ضائع پر مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں نے شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے سخت دکھ اور گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔

