ETV Bharat / jammu-and-kashmir
معراج ملک پر پی ایس کے تحت کاروائی: ڈوڈہ میں پرامن گزرا جمعہ کا دن
ڈوڈہ کے رکن اسمبلی معراج ملک پر پی ایس اے کے تحت کاروائی کے بعد جمعہ کے روز حلقہ میں حالات پرامن رہے۔
Published : September 12, 2025 at 7:33 PM IST
جموں، 12 ستمبر: ضلع ڈوڈہ میں سخت حفاظتی انتظامات اور پابندیوں کے درمیان جمعہ کا دن پرامن طور پر گزرا جس سے براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات اور موبائل انٹرنیٹ خدمات بحال ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو یہ خدشہ تھا کہ ڈوڈہ سے رکن اسمبلی (ایم ایل اے) کی گرفتاری کے خلاف ان کے حامی ضلع بھر میں احتجاجی مظاہرے منظم کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں لیکن حالات معمول پر رہے۔
ضلع میں کہیں بھی ہنگامی خدمات جیسے میڈیکل ایمرجنسی، راشن اور ایندھن کی فراہمی اور دیگر ضروری خدمات کے علاوہ تمام نقل و حرکت اور ٹریفک کی اجازت نہیں تھی اور بٹوٹ-کشتواڑ قومی شاہراہ سے گذرنے والوں کو شناختی کارڈ بنانے کے بعد ہی نقل و حرکت کی اجازت دی گئی۔ نماز جمعہ کو پرامن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس نے ضلع ڈوڈہ کی مختلف مساجد کے اماموں کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔
8 ستمبر کو معراج ملک کو متعدد ایف آئی آرز اور ڈیلی ڈائری (روزنامچہ) رپورٹس کے بعد حراست میں لیا گیا ہے۔ ڈوڈہ پولیس نے ایک ڈوزیئر تیار کر کے ڈوڈہ انتظامیہ کو ارسال کیا تھا جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ’’ایم ایل اے نے ڈاکٹروں اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، نوجوانوں کو بھڑکایا اور ضلع میں ریلیف تقسیم کے دوران رکاوٹیں حائل کیں۔‘‘ 9 ستمبر کو باضابطہ طور رکن اسمبلی کے خلاف پی ایس اے عائد کرکے کارروائی انجام دی گئی۔ حکام کے مطابق ’’امن و قانون کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے مزید افراد پر بھی پی ایس اے عائد کیا جا سکتا ہے۔‘‘
معراج ملک کے خلاف پی ایس اے کے تحت کاروائی کے بعد حالات اس وقت خراب ہوگئے جب ملک کے سینکڑوں حامی سینیئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کے دفتر کے باہر کلاک ٹاور کے قریب جمع ہوئے اور انتظامیہ کے خلاف اور ایم ایل اے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے ایک دن تک جاری رہنے والا احتجاجی مظاہرہ کیا اور گھنٹوں چلے احتجاج کے بعد انتظامیہ عآپ کارکنوں کو پرامن طور پر منتشر کردیا۔
منگل کی رات پولیس اور انتظامیہ کے لیے اس وقت زیادہ چیلنج تھی جب ملک کے اپنے آبائی علاقے بھلیسہ سے سینکڑوں حامی پیدل ضلع ہیڈکوارٹر ڈوڈہ کے قریب پہنچ رہے تھے تاہم انہیں روک دیا گیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے 10 ستمبر کو پورے ضلع میں بی این ایس کی دفعہ 163 نافذ کر دی تھی جس کے تحت چار سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی تھی لیکن ہر طرف کرفیو جیسی پابندیاں تھیں جس کی وجہ سے تمام کاروباری ادارے بند رہے، یہاں تک کہ دیہی علاقوں میں اور دیگر مقامات پر اعلانات کیے گئے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔
پابندیوں کے باوجود، ملک کے حامیوں نے 10 ستمبر کو ایک اور احتجاج کیا جس کے بعد پولیس کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران کچھ خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) پولیس ڈوڈا-کشتواڑ-رامبن رینج شریدھر پاٹل نے بتایا کہ رکن اسمبلی کی گرفتاری کے بعد سے تقریباً 60 سے 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں چند نابالغ بھی شامل ہیں جو مختلف مقامات پر احتجاج کا حصہ تھے۔
یہ بھی پڑھیں: معراج ملک کی رہائی کے لیے ماہر وکیل سے رابطہ کریں: عمر عبداللہ کا عآپ کو مشورہ
ضلع انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مظاہرین میں سے بہت سے لوگ معراج کے ووٹر بھی نہیں تھے۔ ان میں کچھ غیرمقامی مزدور تھے جو ضلع میں کام کرتے ہیں۔ وہ بھی احتجاجی مظاہرے کا حصہ تھے اور ان میں سے چند کو حراست میں لیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر کو انتظامیہ کی طرف سے عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر بھدرواہ کی ڈسٹرکٹ جیل بھیج دیا گیا۔