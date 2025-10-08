خواتین کاروباریوں کو مارکیٹنگ سہولت فراہم کرنا آر ایل ایم کیلئے بڑا چیلنج: مشن ڈائریکٹر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خواتین کاروباریوں کو مارکیٹنگ سہولت فراہم کرنا آر ایل ایم کیلئے بڑا چیلنج: مشن ڈائریکٹر
مشن ڈائریکٹر نے اعتراف کیا کہ خواتین خواتین کاروباریوں کو مارکیٹنگ سہولیات فراہم کرنے کی خاطر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔
Published : October 8, 2025 at 6:48 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 7:11 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : رورل لائیولی ہُڈ مشن، جموں وکشمیر، کی جانب سے ’’سرس‘‘ (Saras) کے نام سے سرینگر میں قومی سطح کے ایک میلے کا اہتمام کیا گیا۔ اس 10 روزہ تجارتی میلے میں گجرات، مہاراشٹرا، مغربی بنگال، پنچاب، راجستھان، اتر پردیش، آسام، بہار اور مدھیہ پردیش سمیت 13 ریاستوں اور یو ٹیز کی خواتین کے علاوہ جموں وکشمیر کے کئی اضلاع سے تعلق رکھنے والی دیہی خواتین نے بھی اپنے اپنے اسٹالز قائم کئے ہیں۔
میلے میں الگ الگ اسٹالز پر روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، گھریلوں آرائش و زیبائش کا ساز و سامان، کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہیں کشمیر کی مختلف دستکاری مصنوعات اور ووڈ کاروِنگ کے کئی خاص ڈیکوریٹڈ آئیٹمز نمائش کا حصہ ہیں۔ میلے میں مختلف پکوانوں کے اسٹال بھی دیکھنےکو مل رہے ہیں، جس میں کئی ذائقہ دار پکوان کا مزا بھی لیا جا سکتا ہے۔ وہیں یہاں پر بریلی کے آچار اور یوپی کی خواتین کی جانب سے بنائی گئی خاص کھیر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
سرس میلہ اور خواتین کاروباری
سرس میلے اور رورل لائیولی ہڈ مشن سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر شُبرا شرما سے خاص بات چیت کی، جنہوں نے کہا کہ رورل لائیولی ہڈ مشن کے ساتھ جموں وکشمیر کی 94 ہزار سیلف گروپس اور تقریباً ساڑھے 7 لاکھ کے دیہی خواتین امید اسکیم سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کہ ’’آنے والے وقت میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ کونکہ ہمارا مقصد یہ ہے خواتین اس مشن سے جڑ کر خود روزگار کے قابل بن جائے اور ہر خواتین لکھ پتی دیدی بنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔‘‘
’سرس‘ کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریاستی سطح کا میلہ ہے جس میں ’’ہم خواتین کو مارکیٹنگ کے اعتبار سے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کراتے ہیں۔ وہیں ضلع سطح پر بھی ایسے چھوٹے چھوٹے میلے منعقد کئے جاتے ہیں۔‘‘ تاہم ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شبرا شرما نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ’’ان خواتین کاروباریوں کو بازاری سہولیات فراہم کرنے کی خاطر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹنگ سہولہات فراہم کرنا ہمارے لیے ایک بڑا چلینج ہے، جس کے لیے محکمہ کام کر رہا ہے۔ ایسے میں آنے والے وقت میں ’مارکیٹ فیلڈ ٹریشن‘ کے تحت دیہی خواتین کو بازاری سہولیت فراہم کی جائے گی جس کے ذریعے وہ گھر بیٹھے ہی اپنے پروڈیکٹس فروخت کر سکے گی۔ ‘‘
خواتین کاروباریوں کے لیے مارکیٹنگ
مارکیٹنگ سہولیات پر بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ’’جموں ائرپورٹ پر سیلف گروپس کی خواتین کو اسٹال قائم کرنے کے لیے جگہ متعین ہے البتہ سرینگر ائیرپورٹ پر وہ جگہ بند کر دی گئی۔‘‘ انہوں نے اس سوال کے جاب میں کہا: ’’اس تعلق سے ائیر پورٹ اتھارٹی سے بات چیت چل رہی ہے امید ہے جلد ہی ائیر پورٹ پر اسٹال قائم کرنے کی خاطر مشن سے جڑی خواتین کو اسٹال قائم کرنے کے لیے دوبارہ جگہ فراہم کی جائے گی۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’میلے میں شریک یہ سبھی خواتین امید کے ساتھ کئی برسوں سے جڑی ہوئی ہیں، اس طرح کے میلے تجارتی اعتبار سے کافی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس سے نہ صرف مصنوعات فروخت کرنے کا بہتر پلیٹ فارم خواتین کو مہیا ہوتا ہے بلکہ تجربات اور خیالات کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے۔‘‘
