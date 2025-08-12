اننت ناگ(میر اشفاق): اننت ناگ کورٹ کمپلیکس کے باہر چند لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا،مظاہرین مبینہ طور اُن جعلسازوں کے گروہ کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر رہے تھے،جس کا اننت ناگ پولیس نے حال ہی میں پردہ فاش کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ بھی ان افراد میں شامل ہیں جن کے ساتھ دھوکہ کرکے لاکھوں کی رقم ہڑپ کی گئی ہے۔
ذوالفقار وسیم نامی ایک احتجاجی نے کہا کہ انہیں نہ صرف مالیاتی طور پر لوٹا گیا بلکہ ذہنی طور پر بھی اذیت دی گئی ،ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی تھی، ذوالفقار کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے نام پر دھوکہ دے کرکے ان کے 35 لاکھ روپئے ہڑپ کئے گئے ،جب پیسے واپس کرنے کا تقاضا کیا تو انہیں ذہنی طور ٹارچر کیا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ،انہوں نے جعلسازوں کو گرفتار کرنے پر اننت ناگ پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پولیس کی اس کارروائی کے بعد انہیں حوصلہ ملا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ جعلسازوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، اور کسی بھی صورت میں مبینہ جعلسازوں کو ضمانت نہیں ملنی چاہئے،اگر ایسا ہوا تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
ایک اور متاثرہ شخص نے کہا کہ جعلسازوں نے دھوکے سے ان کی قیمتی زمین ہڑپ کرلی اور اسے فروخت کرکے لاکھوں روپئے وصول کئے گئے،بعد میں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر انہیں خاموش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جعلسازوں نے ان کا سرمایہ لوٹ کر انہیں خاک پر بٹھا دیا جس کی وجہ سے وہ زبردست مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔
واضح رہے کہ ضلع پولیس اننت ناگ نے چند روز قبل دھوکہ دہی اور مالیاتی جرائم میں ملوث ایک ریکٹ کا فرداہ فاش کیا تھا ،اس میں ملوث تین پیشہ ور دھوکہ بازوں کو گرفتار کیا گیا۔
گرفتار افراد کی شناخت ضلع اننت ناگ کے صدورہ علاقہ سے تعلق رکھنے والا تصدق حسین ڈار عرف تصدق حاجی ولد عبدالغنی ڈار،اور محمد اقبال وانی عرف اقبال بمڈوری، ولد محمد سکندر وانی، ساکنہ بمڈورہ کوکرناگ ، شنکرپورہ ڈورو کا رہنا والا مجیب احمد کوکا ولد غلام محی الدین کوکا کے بطور ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ افراد مختلف جعلی کاروباری اداروں بشمول رئیل اسٹیٹ، پھلوں کی تجارت، اور جنگلی لہسن کی تجارت کی آڑ میں کام کر رہے تھے ، جنہوں نے مبینہ طور پر ضلع اور مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں متعدد افراد کو دھوکہ دے کر بھاری رقم وصول کی ہے۔
یہ افراد لوگوں کو زیادہ منافع کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ لالچ دیتے تھے اور بعد ازاں جب واپسی کا مطالبہ کیا جاتا تو انہیں دھمکیاں دے کر ڈرا رہے تھے۔
اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 126/2025 بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 318 (4)، 351 (2) اور 111 کے تحت پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں درج ہے، کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے ایک متاثرہ شخص کی شکایت کے بعد معاملہ درج کیا گیا۔ جس سے مبینہ طور پر 55 لاکھ روپئے ہڑپ کئے گئے ہیں۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ کیس کی تفتیش ایک منظم مالیاتی جرم کے حصے کے طور پر کی جا رہی ہے، اور دیگر متاثرین اور ملزم کے ممکنہ ساتھیوں کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔تینوں افراد کو غیر ضمانتی وارنٹ کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔