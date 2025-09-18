ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاحت کا فروغ اور بندش ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
جموں وکشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے دعوے اور زمینی حقائق کے درمیان بڑھتا ہوا تضاد اب کھل کر سامنے آرہا ہے۔
Published : September 18, 2025 at 8:12 PM IST
گلمرگ : چیف منسٹر عمر عبداللہ نے حال ہی میں مرکز پر شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاحت کو فروغ دینا اور اہم مقامات کی مسلسل بندش، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ گلمرگ کنونشن سنٹر کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کے دعوے اور اقدامات میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ ایک طرف حالات معمول پر لانے کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف سیاحتی مقامات بند ہیں۔ یہ صورتحال مقامی معیشت کے لیے تباہ کن ہے۔
سی ایم عمر عبداللہ نے پہلگام کے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ تاہم، ان کا مؤقف تھا کہ حفاظتی اقدامات مکمل ہونے کے بعد، سیاحتی مقامات کو فوری طور پر کھول دینا چاہیے۔ تاخیر سے نہ صرف سیاحوں کا اعتماد مجروح ہوتا ہے بلکہ مقامی لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ اگر حالات معمول پر ہیں تو پھر سیاحتی مقامات کو بند رکھنے کا کیا جواز ہے؟ یہ سوال مقامی آبادی اور سیاحت سے وابستہ افراد کے لیے انتہائی اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈرنگ، دودھپتھری، گلمرگ کے کچھ حصے، یوس مرگ اور توسمیدان جیسے خوبصورت مقامات کی بندش سے سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہوٹل مالکان، گائیڈز، ٹیکسی ڈرائیورز اور دستکار سب متاثر ہیں۔ ان کی زندگی کا دارومدار سیاحت پر ہے۔